¿Se acuerdan de Paco, el de las empanadas? Regresó para grabar videos en TikTok

Parece que este 2020 es el año más allá del coronavirus, quedará marcado por el regreso de las leyendas del internet, fenómenos que movieron masas. Y la verdad es que lo agradecemos, porque en estos tiempos no hay nada como recordar cuando éramos felices y no lo sabíamos, pero ahora el buen Paco, quien se volvió viral hace algunos años por vender empanadas volvió y no en forma de fichas…

En las últimas semanas, el mismísimo señor de la combi -sí, el mismo que nos regaló algunas épicas frases se peleó con una señora– y hasta el rapero más importante de esta generación, MC Dinero reaparecieron para traernos un poco de alegría. Sin embargo, Francisco Orihuela Ramírez, quien ganó fama por promocionar de manera muy creativa este manjar de la cocina mexicana en las playas de Acapulco en 2016, está de vuelta en la app de moda, TikTok.

Paco ahora quiere ser TikToker… pero no como se lo imaginan

Resulta que hace algunos días, Paco sorprendió a propios y extraños subiendo a la popular red social su primer video. En él cuenta que decidió regresar tras pasar varios años en el anonimato no para entrarle a los retos de baile y esas cosas que normalmente vemos cuando abrimos en la aplicación. No, el quiere dejarle algo a sus seguidores, compartiendo todos los conocimientos que tiene en diferentes aspectos.

“Mis tiktoks no van a ser de payasadas; no voy a bailar. Vamos a hablar de ventas, marketing, historia, música. Tiktoks de utilidad”, dijo el joven de ahora 19 años, dándole la bienvenida a todos aquellos que desean hablar de todos estos temas junto a él. Si no nos creen, a continuación les dejamos el video que subió a TikTok:

Pero en YouTube explicó a fondo por qué regresó a redes sociales

Además de compartir su primer TikTok, Paco aprovechó la oportunidad para agregar un enlace a su canal de YouTube y le contó al mundo los motivos por los que decidió regresar a las benditas redes sociales, como diría nuestro presidente. Según lo que cuenta el joven, reactivó su cuenta en la plataforma de videos porque muchas personas están usurpando su identidad su imagen, a tal punto de que estaban usándolo para cometer crímenes.

“Un cuate estaba vendiendo criptomonedas en mi nombre, hubo otro caso de una persona que vendía productos en Facebook con mi nombre y actualmente hay una persona que desde un canal de YouTube está pidiendo donaciones a una cuenta de PayPal”, menciona Paco, dejando muy claro que él, el de las empanadas nunca les pediría que le regalaron algo porque él vive de su trabajo y de su esfuerzo.

Para terminar, el joven cerró con un mensaje para sus fans (las pacorras y pacorros, sí, así les llama) “coman empanadas, estamos de regreso”. Si algo nos quedó muy claro es que Paco volvió para ser una estrella de las redes sociales, pero no como a las que estamos acostumbrados, pues él quiere darle contenido de calidad a las personas que lo siguen, un poco de conocimiento para vender como todo un crack.