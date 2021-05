Un gesto noble: Padre consuela al hombre que sin querer atropelló a su hija

La vida muchas veces nos enseña cosas a la mala, pues al parecer es la única forma que tenemos para aprender de nuestros errores. Sin embargo, esto no siempre es tan duro como podríamos pensar, pues a pesar de los golpes que recibimos siempre hay alguien que nos apoyará en el peor momento. Como el caso de un hombre quien, luego de atropellar a una niña recibió ánimo de la persona menos esperada: el padre de la víctima.

Hace unos días se hizo viral la historia que estamos por contarles y que conmovió a millones de personas. Resulta que el pasado jueves 20 de mayo por la tarde en el barrio de Guaratuba en Curitiba, Brasil, un conductor estaba dando la vuelta por esas calles cuando de la nada apareció una pequeña de 10 años en su camino, quien corrió para recoger la pelota que le habían aventado sus amigos. Fue después de esto cuando ocurrió la tragedia.

El padre de la niña consoló al hombre luego de atropellarla

Lamentablemente, el hombre no pudo detener el vehículo pues no alcanzó a frenar y sin querer, atropelló a la niña que según algunos medios locales se llama Hagatta. A diferencia de muchos otros, este sujeto no se dio a la fuga y mucho menos corrió, al contrario, se bajó del automóvil y al darse cuenta de lo que había pasado comenzó a llorar desconsoladamente. Y por supuesto que esto no paso desapercibido por el padre de la menor.

Al llegar al lugar y ver lo que había sucedido con su pequeña, en lugar de irse en contra del conductor decidió darle ánimo. Según lo que comentó el papá de Hagatta, notó que el sujeto estaba llorando desconsolado al sentirse culpable por lastimarla. Es por eso que no le quedó de otra más que acompañarlo, calmarlo y disculparlo por esta situación. Pero además de esto y en una imagen poca veces vista antes, le dio un enorme abrazo.

No levantaron cargos en contra del conductor

“Vi sinceridad en su corazón. No era el momento de pelear, teníamos que abrazarnos y ayudarnos. No tengo que perdonarte, ¿le pegaste a mi hija porque querías? No fue porque quisiera, fue una fatalidad. Entonces lo único que les pido, de corazón, es que oren. Recen por mi hija, para que salga bien y sobreviva”, dijo el papá de la niña a medios locales, justificando la razón por la que abrazó y estuvo con el hombre que sin querer atropelló a la menor.

Por último pero no menos importante, las autoridades mencionaron que no hubo infracción o cargos hacia el conductor, pues no estaba en estado de ebriedad y tampoco rebasó el límite de velocidad. Por ahora, están esperando a que la situación de la pequeña mejore ya que en un principio la reportaban como grave. De cualquier manera, quizá el padre como el hombre se están acompañando en esta situación tan complicada para ambos.