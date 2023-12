La Pantera Rosa en CDMX: Precio, fechas y dónde ver la exposición por su 60 aniversario

Lo que necesitas saber: La Pantera Rosa fue creada por Fritz Freleng y David DePatie en 1963, aunque su primera aparición aparición se dio hasta 1964. El MUMEDI invitó a 60 artistas y diseñadores para crear una obra inspirada en el personaje

La pregunta no es si amas o no a La Pantera Rosa, la pregunta es: ¿habrá alguien que no la ame? Este icónico personaje anda de aniversario, pues cumple 60 años de historia y hay una exposición en CDMX dedicada a celebrarla.

Se trata de la expo “La Pantera Rosa en el RosaVerso Mexicano” y aquí venimos a contarte dónde, cuándo y cuánto cuesta.

¿De qué va la expo por el aniversario de La Pantera Rosa?

Tal vez lo sabías, o tal vez no… pero La Pantera Rosa fue creada por los animadores Fritz Freleng y David DePatie en 1963, aunque hizo su primera aparición hasta 1964. Es por ello que desde ya y todo el siguiente año el personaje anda de aniversario.

A propósito de una celebración tan especial por ser un personaje tan querido por varias generaciones, el Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI) se armó una exposición para conmemorarla.

60 artistas, diseñadores y creadores mexicanos de diferentes áreas fueron invitados a crear una obra inspirada en La Pantera Rosa y todo su universo. Hay esculturas, dibujos, vestidos, bolsos, su reconocido automóvil y mucho más.

¿Dónde ir para ver la exposición por el 60 aniversario de La Pantera Rosa?

“La Pantera Rosa en el RosaVerso Mexicano” se exhibe en el mencionado Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI), el cual está ahí en Madero en el Centro; la dirección formal es Av Francisco I. Madero No. 74, Centro Histórico de la CDMX.

¿A partir de cuándo y hasta cuándo estará abierta la expo de La Pantera Rosa?

Tenemos excelentes noticias si quieres lazarte a ver el RosaVerso Mexicano, pues la exposición ya está abierta. A partir del 2 de diciembre es posible visitar el MUMEDI para ver todas las obras inspiradas en La Pantera Rosa.

Y lo mejor de todo es que hay mucho tiempo para ir a verla. Estará abierta hasta el 30 de septiembre del 2024.

¿Cuánto cuesta la entrada y en qué horario está abierta?

Como ya te animaste a ir, va lo más importate: horario y precio. Es posible visitar el MUMEDI y ver la exposición de lunes a viernes de 11:00 am a 8:00 pm. La entrada general a “La Pantera Rosa en el RosaVerso Mexicano” cuesta 99 pesos. Cabe mencionar que incluye un recorrido guiado.

