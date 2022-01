¡Se lució! Papá adorna bicicleta con flores para llevar a su hija hasta su boda

Si algo nos quedado muy claro es que no hay nada que un padre no haga por ver a sus hijos felices y contentos. De verdad, no tienen límites y mucho menos se la piensan a la hora de buscar que anden con una sonrisa de oreja a oreja, y mucho menos si se trata de una ocasión especial. Tal es el caso de un orgulloso papá que para sorpresa de muchos, llevó a su hija hasta su boda en una bicicleta adornada con flores y claro que se hizo viral.

Hace relativamente poco les contamos un caso similar, sobre un padre que hizo prácticamente lo mismo, viajar en bicicla junto a su “pequeña” hasta el lugar donde uniría su vida con alguien más (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero hoy les queremos platicar sobre Juan Carlos Cacho, un hombre originario del municipio de Miahuatlán, en Puebla, que decidió hacer algo muy especial para el bodorrio de su retoño.

Este papá se lució llevando a su hija en bicicleta

De acuerdo con El Universal, fue a través de redes sociales donde el caso de este papá se viralizó. Resulta que en lugar de rentar una limusina o de plano una carroza con caballos o algo por el estilo, prefirió llevar a su hija, Cristina Vanessa Cacho Silva, en bicicleta hasta la iglesia donde se casaría. Sin embargo, más allá de simplemente subirla a los diablitos, la adornó de tal manera que ninguno de estos vehículos le llegaría a los talones.

Este hombre le colgó flores de distintos colores y unos globos a su bici –que la verdad se veían de maravilla–, sorprendiendo a todos los vecinos y familiares que esperaban a la novia para lanzarse al casorio. Y sin duda, se ve que a ella le encantó esta sorpresa, pues gracias a las fotos que alguien tomó de este momentazo, nos queda muy claro que no solo no esperaba este detalle, también estaba muy emocionada por el gesto de su padre.

Como era de esperarse, la historia de este papá y su hija generó muchos comentarios en el internet de las cosas. Sobre todo, un montón de usuarios celebraron que este señor la llevara de esa manera hacia uno de los momentos más importantes de su vida. Y nosotros también estamos de acuerdo con ellos, porque podemos asegurarles que ella nunca olvidará lo que hizo su padre con tal de que tuviera un día especial.