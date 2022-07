Si ustedes tienen hijos, estamos seguros que harían lo que fuera con tal de verlos felices. y contentos. Sin embargo, sabemos que hay quienes con sus acciones, podrían llevarse el premio al papá del año, tal como sucedió con un hombre que le armó una fiesta de cumpleaños espectacular a su pequeña, pero lamentablemente la madre de la niña no la llevó al festejo (preparen los pañuelos, porque los necesitarán).

Esta es la historia de Jonathan Villán, originario de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. A través de su cuenta de Facebook, contó que le organizó una pachanga a su retoño, Delfina, quien estaba por cumplir 6 años de vida. Todo pintaba para ser un día que tanto ambos nunca olvidarían, pero había un pequeño inconveniente: no vive con la mamá y la niña.

Foto vía Facebook: Jonathan Villan

También puedes leer: *Sale mal*: La épica reacción de un joven al que en pleno cumpleaños le dicen que va a ser papá

Este papá le organizó una fiesta a su hija y a la mera hora la mamá no la llevó…

Es por eso que en cuanto la madre de Delfina le dio luz verde para que pasaran tiempo juntos en su cumpleaños, el papá se puso las pilas. A pesar de que tenía poco tiempo para armar todo, hizo lo posible para conseguir comida, una mesa de dulces, un inflable y hasta regalos. Afortunadamente lo logró y todo estaba listo para que su hija viviera una fiesta espectacular acompañada de personas que la quieren.

El propio Jonathan contó que no pudo dormir de la emoción. De cualquier manera, se paró temprano para decorar y acomodar todo para darle una sorpresa a Delfina. Poco a poco fueron llegando los invitados, tanto chicos y grandes; sin embargo, el sorprendido fue el propio padre porque a la mera hora, la mamá de la pequeña le avisó que no irían al festejo… sí, así como lo leyeron. En la publicación, el hombre mencionó que la madre le dijo que por motivos inexplicables no mandaría a la niña y hasta le apagó el celular.

Foto vía Facebook: Jonathan Villan

“Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar, solo me faltaba la invitada más importante, mi hija”, declaró el padre, quien evidentemente estaba triste porque le rompieron la ilusión de compartir este día tan especial con Delfina. De cualquier manera, Jonathan dijo que había decidido compartir esta historia para que la pequeña vea todo lo que hizo por ella. Y no, no estamos llorando, se nos metió este caso al ojo.