“Yo soy tu modelo”: Papá se deja poner uñas postizas para que su hija pasara un examen

Puede que algunos tengan cara de pocos amigos, sabemos que los padres harían cualquier cosa para ver a sus retoños contentos. No importa lo que sea y aunque no estén en sus manos, buscan la manera de hacer realidad todos sus sueños, pero muchos otros son capaces de cualquier cosa, hasta dejarse maquillar y ponerse guapos con tal de que no tengan problemas, y eso nos lo dejó muy claro el papá del que queremos contarles en esta ocasión.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de un hombre que sorprendió al internet por el amor que le tiene a su hija, pues se prestó para ser el modelo de su hija en sus clases de uñas. El caso tomó fuerza gracias a que se dio a conocer en una página de Facebook llamada Barrio de San Miguel León Guanajuato, donde Omar –el hijo de este señor– contó lo que su padre hizo para apooyar a su hermana.

Este papá se rifó como los grandes

Resulta que Jessica, la hija de este señorón entró a un curso para aprender a poner uñas, así que inevitablemente tuvo que enfrentarse a un examen virtual donde debía demostrar todos sus conocimientos. Durante varios días invitaron a las vecinas a que fueran su modelo, pero nadie quiso ayudarla y eso que –en palabras de Omar–, todo iba a ser gratis. Lamentablemente, su madre murió hace tres años, así que no tenía quien le echara la mano.

Sin embargo, y al ver que la situación lo ameritaba, su papá decidió tomar cartas en el asunto. El examen era a las 6 y la joven estaba desesperada porque no tenía a quien ponerle uñas, es más, llegó un punto en el que ella sentía que estaba reprobada, pero en ese momento el señor llegó para salvar el día, pues se sentó en la mesita donde Jessica tiene todas sus cosas y simplemente le dijo “yo soy tu modelo”. Sí, se vale llorar.

Según lo que Omar comenta y por lo que vemos en las imágenes, su papá esperó paciente hasta que su hija terminó con todos los requisitos que debía cumplir. El joven comentó que aunque quiere mucho a su hermanita, nunca hubiera dejado que le pusiera uñas, además mencionó que si fue capaz de prestarse para algo así, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de verlos felices, y de eso no nos queda ni la menor duda. Un aplauso para este señor.