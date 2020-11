Pareja se ahoga durante sesión de fotos por intentar recrear una escena de Titanic

La película ‘Titanic’, de James Cameron, es por excelencia una de las películas románticas y dramáticas más populares de la historia. Más allá de que la cinta está basada en el hundimiento del famoso transatlántico, también es por la historia de amor prohibido e imposible que nos relató Rose (Kate Winslet) y la cual involucraba a Jack Dawson (Leonardo DiCaprio).

Como tooodos ya sabemos, Rose y Jack eran dos personajes de diferentes clases sociales que se enamoran y deciden desafiar todas las reglas de la sociedad. Lamentablemente al final el amor no triunfa debido a que Jack termina congelado en el mar, aunque debemos admitir que a lo largo de la película ambos personajes nos dieron muestras de su amor que sólo nos hacían decir “¿Por qué eso no me pasa a mí”?

Una pareja intentó tener fotos como las de Jack y Rose en ‘Titanic’

En fin, con la popularidad que ha tenido Titanic desde hace 22 años no se nos hace extraño que algunas personas intenten recrear escenas de la película (como esa cuando están en el auto dentro de las calderas, no se hagan). Y aunque muchas de ellas se vean fáciles de imitar, debemos decir que no por eso dejan de ser peligrosas.

Eso lo comprobó una joven pareja que realizaba una sesión de fotos en el río Cauvery, ubicado la India, en donde ambos se ahogaron luego de caer a las aguas. ¿La razón?, que ambos buscaban recrear la hermosa escena donde Leo DiCaprio y Kate Winslet se abrazan en la proa del barco y se besan románticamente.

Murieron ahogados días antes de su boda

Se trata de Chandru de 28 años y Shashikala de 20, quienes acudieron al río a tomarse un par de fotos antes de su boda que se llevaría a cabo el próximo 22 de noviembre. De acuerdo con medios locales, la pareja viajaba en un pequeño barco e intentó hacer su versión de la escena en ‘Titanic’, sin embargo, la chica perdió el equilibrio gracias a sus tacones y ambos cayeron al agua.

La fuerte corriente del agua arrastró a ambos sin que sus familiares, que se encontraban en el lugar, pudieran hacer nada. Al agua también cayó la persona que estaba remando el pequeño barco, quien actualmente es buscado por las autoridades ya que al parecer él pudo haber sido responsable de lo ocurrido.

Y es que en los últimos días se han registrado accidentes donde varias parejas han caído al río en circunstancias similares, por lo que se cree que es el sujeto de la embarcación quien podría estar detrás de todo esto.