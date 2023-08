Como cuando tienes una relación a distancia y firmas un contrato por si te engañan

Lo que necesitas saber: Si tienes una relación a distancia, probablemente quieras echarle una leída al contrato que una pareja hizo y viralizó en TikTok.

¿Cómo no se nos ocurrió antes?… Con la llegada del internet cambiaron muchísimas cosas y nuestra forma de relacionarnos con la gente no fue la excepción, pues ahora basta una conexión a la red y una cámara para poder hablar con una persona sin importar la parte del mundo en la que se encuentre.

Claro que cuando hablamos de relaciones personales también nos referimos a las relaciones románticas que actualmente ya no conocen ningún tipo de barrera (al menos la mayoría), ya que muchos noviazgos inician o continúan a la distancia.

Muchas veces las relaciones a distancia comienzan por aplicaciones de citas. Foto: Pexels

Las relaciones a distancia parecen ser cada vez más populares

Eso sí, nadie dice que sea cosa fácil. Y es que si bien las relaciones sentimentales ya son algo complejas en sí, todo se vuelve un poco más difícil cuando uno no puede ver a la otra persona y nuestros traumas de abandono o infidelidad aparecen.

Claro que muchos encuentran soluciones al tener una relación a distancia, mismas que van desde tener una muy buena comunicación con su pareja o hacerlo firmar un documento junto contigo en donde acuerdan que ambos pueden demandarse si se llegan a engañar.

Una pareja se hizo viral en TikTok por su inusual contrato. Foto: Devon Motley

Una mujer compartió el contrato que firmó junto a su novio

Parece chiste, pero en realidad es la anécdota de Devon Motley, una mujer de Texas que contó a través de TikTok cómo firmó junto a su novio, Geren Gathright, un contrato con algunas reglas que ambos deben seguir para que la relación a distancia funcione.

En un video, Devon y Geren compartieron el documento que ambos firmaron y en donde ambas partes se comprometen a algunas cosas sobre cómo afrontar los problemas, así como no engañarse y tener prohibido terminar la relación antes de septiembre del 2024.

Devon Motley y su novio. Foto: Especial

Donde se comprometen a ciertas acciones al tener una relación a distancia

“Ambas partes deben hacer lo siguiente: todos los problemas con la parte contraria deben comunicarse a la atención de la parte en cuestión”, dice una parte del contrato que ha dado bastante de qué hablar en internet durante estos días.

“Las discusiones deben resultar en una resolución, una disculpa y una acción final de afecto (la larga distancia requerirá que se envíe algún tipo de obsequio a la casa de cada parte)”, dice otra de las cláusulas de este interesante y extraño documento.

Devon y Geren estarán a distancia por un tiempo. Foto: Devon Motley (TikTok)

La pareja definió lo que consideran como una infidelidad en su relación

Si bien el simple hecho de firmar un documento de este tipo ya es algo inusual, una de las cláusulas que más llamó la atención fue la siguiente: “La ubicación siempre debe ser activada. Cada llamada vista debe ser respondida. Debe llamar, al menos, una vez al día”, se apreciaba en el contrato.

Pero la cosa no queda ahí, ya que en el contrato de la relación a distancia también hablan de lo que consideran infidelidad, lo cual “incluye, entre otros: acostarse con alguien del sexo opuesto, tener contacto sexual con alguien del sexo opuesto, enviar mensajes o llamar al sexo opuesto o insinuaciones sexuales con malas intenciones”.

El contrato de la relación a distancia incluye varios puntos interesantes. Foto: Devon Motley (TikTok)

El documento en cuestión no es oficial

Finalmente el ya polémico escrito indica que no pueden calumniarse con otras personas y también no deben descuidar el estado emocional y físico del otro. Dicho de otra manera, deben de procurar a la otra persona y el no hacerlo sería una falta al contrato que ameritaría demanda.

Peeero antes de que tiren bilis a lo tonto, recuerden que el contrato de la relación a distancia no está certificado ante un notario (y por ende no es legal). Y se los decimos porque muchas personas en redes sociales se dividieron entre si estaba bien o mal el orillar a su pareja a firmar algo así.

Foto: Pexels

Pero muchas personas ya piensan en aplicarla con sus parejas

“Chica, debí hacer eso antes”, “Lo de la ubicación es de locos” y “Pasen el formato del contrato” son algunos de los comentarios que Devon Motley recibió en su video de TikTok. Razón por la que quizá su cuenta en dicha red social ahora es privada.

En fin, si Devon o Geren se engañan ninguno de los dos puede demandar. Sin embargo, es curioso ver lo que la gente se ingenia con tal de mantener su relación sentimental (o su corazón de pollo) protegido ante las adversidades como la distancia.

Devon Motley y su novio no pueden cortar antes de septiembre de 2024. Foto: Especial

El novio de la chica ya hasta vende la plantilla de su contrato en internet

En caso de que tengan una relación a distancia y al leer esta nota un “Ah caray, esto sí me interesa” les cruzó por la mente, Devon Motley puso a la venta el contrato por 99 centavos de dólar (unos 16 pesos mexicanos) o incluso una versión que se puede editar, la cual cuesta 5.99 dólares (unos 100 pesos mexicanos).

Ambos productos los pueden encontrar en el sitio web de la chica, aunque no sabemos si alguien aceptaría firmar un documento de este tipo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Firmarían o harían firmar un contrato de relación a larga distancia?

El contrato de relación a distancia de Devon, ya está a la venta (por si les interesa) Foto: Devon Motley

