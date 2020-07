“Nunca podrá encontrar trabajo”: Una pareja nombra a su hijo Lucifer en contra del registro civil

Elegir el nombre de tu pez es complicado. Elegir el nombre de tu hijo puede serlo mucho más. Muchas parejas pasan un buen rato en tratar de elegir el nombre perfecto para su [email protected] Pero algunos otros se ponen de acuerdo de volada. Este último fue el caso de Dan y Mandy Sheldon. El problema de ellos no fue el momento de escoger el nombre de su hijo sino registrarlo ante la ley.

El hijo de Dan y Mandy Sheldon nació el pasado 6 de abril, pero no pudieron registrarlo en aquel momento debido a la pandemia del coronavirus. Ahora que las cosas van regresando a la normalidad, el registro civil abrió sus puertas y decidieron que era buen momento de hacer su nombre oficial. Algo que llegó con más problemas de lo que esperaran.

Cuando llegaron al registro civil se las hicieron difícil porque el nombre que eligieron para su bebé fue Lucifer, un nombre relacionado con el diablo en la religión católica. Cuando la encargada escuchó este nombre, se opuso férreamente a su decisión.

“Nos dijo que nunca podría encontrar un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle”, dijo Dan a The Sun. El funcionario horrorizado les dijo que su hijo de cuatro meses “no tendría éxito en la vida” con ese nombre.

No sólo le pusieron Lucifer a su hijo sino que también se quejaron

A Dan y a Mandy no les pareció en lo absoluto la reacción de la trabajadora del registro civil. Esto los llevó a presentar una queja oficial sobre la forma en la que fueron tratados en la oficina local en Chesterfield, Derby.

Dan platicó para medios locales: “Estábamos muy emocionados de ir a registrarlo, pero la mujer nos miró con total disgusto”. “Traté de explicar que no somos personas religiosas, y Lucifer en griego significa ‘portador de luz’ y ‘mañana’, pero ella no me escuchó”.

“Incluso nos dijo que era ilegal nombrar a un niño que en Nueva Zelanda y que tal vez podríamos nombrarlo de otra manera pero referirnos a él como Lucifer en casa. Estábamos atónitos por su comportamiento. Al final de todo lo hizo pero fue con los dientes apretados. Honestamente, pensamos que era un buen nombre. Único. No esperábamos tener tanta pena al respecto”, finalizó Dan.

Después de presentar su denuncia, el Consejo del Condado de Derbyshire dijo: “Nos disculpamos si se sintieron ofendidos, pero es el trabajo de nuestros registradores asesorar en estos asuntos, ya que a veces las personas no son conscientes de ciertos significados o asociaciones en torno a ciertos nombres”.