Un sujeto se volvió viral esta semana por razones nada agradables. Perdió la cabeza en pleno avión (en sentido figurado) por el llanto de un bebé que no paraba de llorar durante el vuelo.

Ok, lo entendemos, cuando un bebé ajeno llora puede resultar un poco molesto, pero definitivamente esa no es la manera correcta de actuar. No sólo se quejó, empezó a gritar también y provocó un caos cuando intentaron bajarlo del avión.

Se molestó por el llanto del bebé en el avión / Foto ilustrativa: Pixabay

El tipo explotó porque un bebé no dejaba de llorar durante su vuelo

Sucedió en un avión que volaba hacia Fort Lauderdale, el cual tuvo que quedarse en el aire más de lo plenado por culpa del mal clima. Eso, naturalmente, provocó un poco de estrés y frustración en varios pasajeros del avión.

Se molestó por el llanto del bebé en el avión / Foto ilustrativa: Getty

Y sí, sumando a eso el incesante llanto del bebé, seguro más de un pasajero sintió ganas de explotar en ese momento. El problema es que este sujeto sí lo hizo y de la peor manera posible.

Tal cual empezó a pegar de gritos como si también fuera un bebé más en el avión. Argumentaba que como había pagado su boleto, tenía todo el derecho de ponerse a hacer ruido al igual que el bebé.

Reaccionó muy mal ante el llanto del bebé en el avión / Captura al video de mjgrabowski (TikTok)

Según se alcanza a escuchar en el video compartido en redes sociales por el usuario mjgrabowski (quien no para de reír mientras graba la escena), el bebé llevaba al menos 40 minutos llorando sin que la mamá pudiera calmarlo.

Él intenta “explicarle” eso al personal de la aerolínea y de seguridad, pero lo dicho, aunque se puede entender su molestia, la reacción está completamente desmedida. O bueno, juzga tú.

Opiniones divididas tras la difusión del video

Como te podrás imaginar, aunque la mayoría está en contra de la forma en cómo reaccionó el tipo ante el llanto del bebé, no falta quien dice que hubiera reaccionado igual.

En los comentarios al video leemos de todo, desde personas haciendo burlas de cómo el sujeto se comparó con el bebé cuando le dijeron que no gritara (“el bebé también está gritando”, decía), hasta quienes dicen que seguro todos los demás pasajeros estaban igual de molestos, pero nadie más se atrevió a expresarlo.

Sólo nos resta preguntar tú qué opinas: ¿tuvo razón el tipo o fue desmedida su reacción porque finalmente hablamos de un bebé?