Por ahí dicen que lo mejor que podemos hacer ante la contingencia por el COVID-19 (además de quedarnos en casa) es mantener el ánimo y concentrarnos en cosas positivas. Como hemos visto, varios negocios han tenido que cerrar por el momento gracias a las medidas que el gobierno ha tomado para evitar el contagio masivo del coronavirus, pero hay quien está aprovechando todo lo que estamos pasando para sacar su lado más creativo, o eso esperamos que esté haciendo esta pastelera.

Pues resulta que en Tijuana se ha hecho popular una chica llamada Danielle Flores, la cual se dedica a cocinar deliciosos pasteles en su ciudad natal. Por cuestiones del aislamiento social ha tenido que cerrar por un tiempo su pastelería, Dani Flowers sin embargo no ha dejado de trabajar pues recientemente le llegó un encargo muuuuuy interesante.

Como ya hemos visto, la pandemia no ha detenido a las personas de festejar sus cumpleaños aunque sea de lejitos, como este pequeño que se la pasó bomba aún con sus familiares a la distancia. Es por eso que una chica se acercó a esta pastelera y le pidió que horneara algo con la temática del momento, el coronavirus, así que se las ingenió para decorarlo con detalles bastante peculiares como una mujer con cubrebocas, un Lysol, papel de baño y hasta gel antibacterial. Ya saben, al cliente lo que pida.

Por si esto no fuera suficiente, en la cuenta de Instagram que tiene su pastelería además de presumir algunas otras de sus creaciones (que la verdad se ven bastante buenas) llama la atención que hay otros pastelitos con mensajes que no son específicamente del coronavirus pero que tienen que ver con las indicaciones que hemos escuchado hasta el cansancio, como lavarnos las manos como si no hubiera un mañana y quedarnos en casa hasta que la situación mejore.

Si no nos creen, los pueden checar a continuación:

La pregunta importante aquí es, ¿se les antoja en estos momentos un pastel que les recuerde al coronavirus mientras comen?