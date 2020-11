Se cancela todo: Dice Paty Navidad que legalmente la victoria es de Trump

Híjole, que alguien le avise a Joe Biden y a su equipo que siempre no se armó la machaca. Y es que Paty Navidad, afamada especialista en derrumbar las grandes mentiras del mundo, ha salido a la defensa de Donald Trump, quien aparentemente (o eso dicen las estadísticas) no podrá reelegirse como presidente de los Estados Unidos.

Como ya saben alrededor de las 10:30 de la mañana de este 7 de noviembre, varios de los medios de comunicación más importantes del mundo (AP, Reuters, BBC, The New York Times etc.) informaron que el estado de Pensilvania había terminado el conteo de votos y había dado 20 a Joe Biden, quien con esa cantidad rebasaba los 270 necesarios para ser virtual ganador de las elecciones en EU.

JOE BIDEN DEFEATS PRESIDENT DONALD TRUMP

The Associated Press declares Joe Biden the winner of a grueling campaign for the American presidency. He will lead a polarized nation through a historic collision of health, economic and social crises. #APracecall pic.twitter.com/lInwqjX3PB

— The Associated Press (@AP) November 7, 2020