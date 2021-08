Paul Farthing: El hombre que intenta rescatar a más de 200 perros y gatos en Afganistán

En los recientes días, la violenta situación en Afganistán ha orillado a que miles de personas salgan de ese país en busca de refugio en otras partes del mundo. Y no solo eso; algunas instancias también se encuentran en la línea del frente buscando rescatar a algunos animales. Ese es el caso de Nowzad, una organización fundada por Paul Farthing.

También conocido como “Pen”, este ex marine británico ha encabezado los esfuerzos por rescatar a más de 200 perros y gatos de Kabul, la capital afgana donde se concentra gran parte del fuego cruzado incentivado por las movilizaciones de origen talibán. Por fortuna, ya recibió respuesta de las autoridades del Reino Unido… pero aún falta algunos detalles para concretar exitosamente esta misión.

La historia de Paul Farthing es todo menos común. A mediados de la primera década de los 2000, este hombre terminó su servicio como miembro del ejército británico en Afganistán y casi de manera inmediata, fundó el refugio para animales Nowzad. Desde entonces, se dedica a darle un nuevo hogar a varios perritos, gatitos, burros y otros animales mayormente concentrados en la capital afgana de Kabul.

Sin embargo, en las semanas recientes, con la álgida situación bélica que recientemente azota al país, Paul, sus colaboradores y sus respectivas familias han visto el peligro de cerca no solo para ellos, sino para todos los animalitos que cuidan en la organización. Por ello, el ex marine del Reino Unido echó a andar una un plan al que denominó Operación Arca, esto de acuerdo con lo que cuenta The Guardian.

El objetivo de este plan consiste en evacuar a sus seres queridos, al personal de Nowzad (cerca de 70 personas) y a los más de 200 animales del refugio. Para concretar su misión, Paul Farthing ha solicitado el apoyo del gobierno del Reino Unido, sobre al Ministro de Defensa Ben Wallace, quien afortunadamente tomó cartas en el asunto y se movilizó para ofrecerle ayuda al ex militar.

Tal como lo indica The Guardian, hace un par de días el funcionario británico había informado que Paul y sus dependientes tendrían la ayuda inmediatamente para acceder a un vuelo de laReal Fuerza Aérea (RAF). Desafortunadamente, las autoridad del Reino Unido también enfatizó en que los animalitos deberían esperar pues es prioridad sacar de Kabul a la mayor cantidad de personas posibles.

Debido a ello, Nowzad emprendió una campaña de donaciones que finalmente les permitió alquilar un avión con el que por fin podrían llevar a todos los animales hacia el Reino Unido… pero aún había un problema a tener en cuenta. El Ministro de Defensa, Ben Wallace, detalló que lo complicado de la situación no era abordar, sino llegar sanos y salvos a las inmediaciones del aeropuerto, evitando en medida de lo posible el excesivo y potencialmente violento control talibán.

Justo como mencionamos, la complicación más importante ahora es que Paul Farthing, su personal y sus animales lleguen bien al aeropuerto de Kabul. Como se sabe, el fuego cruzado y los grupos talibanes han supuesto una amenaza importante para todos y todas [email protected] que buscan arribar de forma segura al aeródromo de la capital afgana.

Sin embargo, Farthing y compañía ya pueden tener una certeza. Este miércoles, Ben Wallace ha informado en Twitter que de ser posible y si logran llegar al aeropuerto sin problema, los funcionarios permitirán que el abordaje con todo y animales del avión alquilado por Nowzad y de ser posible, algunos de la RAF. “En ese momento, si llega con sus animales, buscaremos un lugar para su avión”, mencionó Wallace.

Por su parte, Paul Farthing declaró también que en el avión alquilado por su organización, podrán resguardar a los animales en las cabinas inferiores y que además, podrían apoyar a transportar a cerca de 250 personas en la zona de pasajeros de la nave. Es cuestión de horas para ver si Nowzad logra su cometido de llegar al Reino Unido, donde personal veterinario de la misma instancia ya los espera para atender a los animales. Esperemos que todo salga bien.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021