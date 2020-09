Youtuber de las mañaneras de AMLO es captado insultando a manifestante de FRENA

La marcha organizada por el Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) causó miles de reacciones diversas en redes sociales: que si porque se manifestaron en plena pandemia, o que fueron acusados de utilizar tiendas de campaña similares, o incluso porque el gobierno de la CDMX mandó a quitarlos de la avenida Juárez por su propia seguridad.

Sin embargo, estemos de acuerdo con ellos o no, la verdad es que son libres de manifestarse como lo han hecho otros grupos en el país. Y al parecer eso es algo que no entendió muy bien el reportero/youtuber Paul Velázquez, quien ha sido señalado de haber asistido a la marcha para provocar e insultar a algunos de los integrantes de FRENA.

Se trata de un youtuber que participa en las mañaneras de AMLO

Quizá el nombre de Paul Velázquez se les hace conocido y no es coincidencia. Como recordarán, Velázquez fue uno de los reporteros de la mañanera de AMLO que recibió un Doctorado Honoris Causa por su labor periodística en el país. Diploma emitido por la misma institución que hace años otorgó esa condecoración a la mismísima Laura Bozzo.

Bueno, pues resulta que el youtuber se lanzó a la marcha de FRENA para cubrir lo que ocurría ahí, sin imaginar que ahí sería reconocido por algunos integrantes de dicho movimiento, quienes en algún punto comenzaron a cuestionarle algunas cosas como la reciente y polémica rifa del Avión Presidencial que se realizó el pasado 15 de septiembre.

Paul Velázquez lanzó insultos hacia un integrante de FRENA

“El perro no sabe que la rifa la hizo el gobierno, que le pregunte al gobierno si tantos huevos tiene el perro. Aparte de que es pendejo”, menciona Paul Velázquez en su transmisión, misma que deja ver cómo un sujeto de playera negra interviene y le dice al youtuber que sólo quieren llegar a Palacio Nacional.

“Adiós, lamehuevos” le responde el integrante de FRENA a Paul Velázquez mientras se aleja. Por su parte, el youtuber –y miembro activo de las conferencias mañaneras de AMLO– comienza a gritar en repetidas ocasiones “Allá va mi perro”. Ahí les va el fragmento del video que ya se ha viralizado en redes sociales:

El falso tuerto se acerca a los manifestantes para insultarlos.

Y dicen que la Oposición es la que está derrotada? pic.twitter.com/nd6MoRT7KG — Isabelle (@isabellemexico) September 20, 2020

Al parecer no lo querían dentro de la manifestación contra AMLO

En otro video que corre por redes sociales también se puede ver la manera en la que Paul Velázquez es agredido verbalmente por algunos integrantes del mismo movimiento, quienes le lanzan referencias de su Doctorado Honoris Causa y hasta lo llaman “Solovino” y “Chayotero”.

“Apestas a corrupción”, le grita uno de los manifestantes al youtuber y mientras un sujeto de FRENA pide a todos no caer en provocaciones, tal y como se los pidieron al comenzar la marcha que se realizó la tarde del 19 de septiembre.

🔴 SUSCRIBETE AL CANAL!!!QUIERES APOYAR AL CANAL ? TARJETA SALDAZO DE OXXO #… Posted by Benditas Redes Sociales on Saturday, September 19, 2020

Han señalado al youtuber de ser inconguente

En redes sociales muchos han desaprobado que Paul Velázquez se haya puesto a agredir a los simpatizantes, pues varios aseguran que no es la primera vez que el youtuber se pone a insultar a diestra y siniestra a quien no simpatiza con él.

Acá algunas reacciones que ha generado:

Un periodista no ofende a la población.

Un periodista no es tendencioso.

Un periodista no ataca ya que tiene criterio y ética se ser contrapeso.

Las malas personas no pueden ser periodistas. ¿Porque atentaron contra el empresario mueblero Paul Velázquez? Aquí la respuesta. pic.twitter.com/ackPVwlTIr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) September 20, 2020

Este tipo sigue por la vida insultando y agrediendo a todo mundo. Y lo peor de todo: SIEMPRE lo hace con una acreditación presidencial en el pecho. ¿En serio a nadie en Comunicación de Presidencia le da un poquito de pena? ¿A quién le sigue funcionando?🤷🏻‍♀️pic.twitter.com/NhemNYpmI3 — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) September 20, 2020

Seguro lo conocen: él es el youtuber Paul Velázquez, el que -con una acreditación de “periodista”- asiste a las conferencias “mañaneras” del Presidente a “cuestionar”. Sin respeto alguno, se acerca a los manifestantes del Frente AntiAMLO para insultarlos. ¡De pena! https://t.co/nudxgZB8PB — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) September 20, 2020