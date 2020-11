Sestán peleando: John Ackerman y Sabina Berman se agarran a tuitazos por programa de TV

El académico John Ackerman volvió a dar de qué hablar en el bello internet luego de que se agarrara a tuitazos con Sabina Berman, escritora mexicana con la que tiene un programa de televisión llamado ‘John y Sabina’, el cual se transmite a través del Canal Once. Obvio les vamos a contar lo que sabemos de este chisme enfrentamiento

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter le preguntó a Ackerman por qué tenía a Sabina Berman en el programa de televisión donde siempre se nota incómoda. No como en otros donde hasta parece que disfruta de echar un poco de veneno a la cuatroté. Algo a lo que obvio el académico respondió con un toque de ironía.

John Ackerman comenzó la pelea que protagonizó con Sabina Berman en Twitter

“Invité @sabinaberman a @CanalOnceTV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado. Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa”, indicó John Ackerman citando el tuit de su seguidor y mismo donde externó que le daba ‘gusto’ saber que Sabina Berman hace más click con personas como Denise Dresser.

Y es que –como contexto– resulta que hace unos días Sabina Berman inauguró una mesa de debate llamada “Toma Y Daca” junto a Dresser y Carmen Aristegui, la cual fue transmitida a través de Aristegui Noticias y en donde las tres hablaron sobre la censura que varias televisoras de Estados Unidos le hicieron a Trump recientemente.

Sabina Berman no se quedó callada y respondió

Regresando al tema de John Ackerman, claro que Sabina Berman no se quedó callada y utilizó la misma red social para responderle a Ackerman, donde lo acusó de ser poco profesional y hasta de ser un ‘tiranito’ en el show de televisión que tienen ambos. ¡Sopaaas!

A través de un hilo de Twitter, Berman le dijo a John Ackerman que el programa “John y Sabina” es propiedad de Canal Once y ambos fueron co-conductores de dicha emisión (esto estipulado en un contrato) hace mucho tiempo, donde disfrutaron de la “libertad de expresión sin límites que el Gobierno del Presidente López Obrador ha inaugurado en el país”.

“Te auto-nombraste el único conductor: el tiranito del programa”,

Pero Sabina indicó que ese no fue el problema: “Resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión… Y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego. Es así de simple: no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista”, mencionó ella a través de uno de sus tuits.

“Así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión, y en un golpe de prepotencia te auto-nombraste el único conductor: el tiranito del programa”, indicó la escritora donde además detalló que John Ackerman decide todos los detalles del programa: desde los invitados hasta la publicidad pagada por Canal Once.

“Mal John Ackerman. Vandálico. Contrario a los principios de la 4T”, agregó Sabina Berman. En otro tuit le recordó al académico que el programa es del país y ella cumplirá con su contrato, pero que aprenda a ser profesional: “Agrego también lo que ya te dijeron en otras partes: la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar“.

Y John Ackerman le echó más leña al fuego

Como el buen señor que no se sienta, John Ackerman respondió a Sabina Berman llamándola oportunista y comparándola con la senadora Lilly Téllez, además de asegurar que Berman se vistió con piel de “anti-neoliberal” para colarse a la 4T, pero que finalmente deja ver de qué lado está.

Además, afirmó que él siempre ha respetado a la escritora y nunca ha tenido actitudes machistas, pero como el titular del programa siempre ha tomado decisiones como no invitar a Felipe Calderón o Enrique Krauze y sí darle espacio a personajes como Fernández Noroña (?). Así que ahora no le parece que le echen acusación que no van.

Hasta le dijo a Carmen Aristegui que tuviera aguas con Sabina Berman

“Aventar la mesa ahora acusándome de ser un “macho tiranito”, “vándalo” y “ratero” es de una enorme bajeza y demuestra una gran falta de profesionalismo”, finalizó Ackerman advirtiendo a Carmen Aristegui que tenga cuidado o Sabina le va a querer bajar el programa, pues según él ya le habían dicho que la escritora tiende a eso.

En fin, en redes sociales ya comenzaron a dividirse los bandos entre los que apoyan a Sabina Berman y los que apoyan a John Ackerman en este pleito que seguro tendrá a todos viendo ‘John y Sabina’ en su próxima emisión. ¿Ustedes de qué lado están?