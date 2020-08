Sana distan... Pasajeras llegaron a los golpes en un avión porque una de ellas se negó a usar cubrebocas

No cabe duda que la pandemia nos ha dejado conocer a todo tipo de personas, desde las que se vuelven héroes y heroínas de la vida real, hasta quienes nos demuestran que incluso usar un cubrebocas parece representarles una afrenta contra sus derechos humanos (¿Qué?… ¿Que AMLO qué?). Dos pasajeras protagonizaron una pelea en un avión precisamente por ese motivo, porque una de ellas se puso muy de malas cuando se le pidió usar un cubrebocas.

La pelea tuvo lugar el pasado lunes 17 de agosto en un vuelo de American Airlines que estaba por despegar en Las Vegas con destino a Charlotte. Y como sucede hoy en día con toda situación impactante, bochornosa o divertida, quedó registrada en video y fue compartida en redes sociales por otra pasajera.

“Nada como un club de pelea matutino pues los ánimos explotaron en el vuelo LAS-CLT de American Airlines de hoy… ¡Demasiado para el distanciamiento social!”, escribió en su cuenta de Twitter la usuaria Caryn Ross. La policía tuvo que llegar al aeropuerto, y fue hasta entonces que la pasajera sin cubrebocas descendió del avión.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

