¿Pensando en comprar un vuelo en el Black Friday o en el Ciber Monday? Esto es lo que debes saber para tener un viaje seguro

El 2020 ha sido intenso para todos y probablemente a estas alturas sientes que necesitas un descanso, un respiro, un cambio de aires. Si es así, te recomendamos aprovechar el Black Friday o el Ciber Monday para comprar tus vuelos y visitar a la familia o amigos antes de que acabe el año, o incluso si necesitas hacer ese viaje de negocios que has pospuesto por varios meses, este es el momento.

Aunque con todo este rollo de la pandemia seguramente te has preguntado más de una vez qué tan seguro es viajar en avión, ¿verdad?

La respuesta simple, es que viajar en avión es la manera más segura de viajar, comparado con otros medios de transporte. Desde hace varios meses, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, (IATA por sus siglas en inglés) ha realizado minuciosos estudios para conocer el comportamiento del COVID-19 al momento de viajar en avión.

Los hallazgos son relevantes, pues de acuerdo al informe elaborado por David Powell, médico asesor de IATA, el riesgo de contraer Covid-19 en un vuelo es de apenas uno entre 27 millones de pasajeros . Según las cifras, de los 1,200 millones de pasajeros que viajaron en avión en lo que va del año, en el mundo sólo se han registrado 44 casos en los que se cree que la transmisión pudo estar vinculada con un vuelo.

¿Qué hace que las cabinas de los aviones sean tan seguras?

Sistemas de ventilación

Los sistemas de flujo de aire en los aviones hacen que hacen que el aire circule de arriba hacia abajo son mucho más seguros que los que existen en edificios, oficinas e incluso otros vehículos terrestres, pues cuentan con los filtros de aire de partículas de alta eficiencia, (HEPA) similares a los que se usan dentro de quirófanos y que capturan hasta el 99.97% de partículas que circulan en el aire.

A esto, hay que agregar el uso obligatorio de cubrebocas durante todo el vuelo, así como el gel desinfectante que se proporciona varias veces para todos los pasajeros, lo cual hace que el aire que circula en las cabinas de los aviones, sea mucho más seguro que el de otros lados.

De acuerdo con estudios sobre la calidad del aire en distintos vehículos de pasajeros, se estima que el aire en un avión se cambia completamente cada 2-3 minutos, en comparación con el de un edificio con aire acondicionado en donde cambia cada 10-12 minutos.

Los asientos

De acuerdo con la IATA, los asientos de los aviones también actúan como ‘barrera’ pues nunca estamos frente a ningún otro pasajero. Incluso, el informe subraya que es muy baja la probabilidad de que podamos tener algún contacto con los aerosoles de las personas que se sientan a nuestro lado, pues al estar viendo de frente, dichos aerosoles se expulsan hacia adelante y no hacia los lados.

Esta es una razón por la cual también es importante que todos reduzcamos nuestros movimientos durante el vuelo, es decir, tratar de no ir al baño, recorrer el pasillo, etc.

¿Y el equipaje?

Uno de los grandes cuestionamientos es ¿qué pasa con nuestro equipaje cuando viajamos? Y bueno, la respuesta es simple, pues tu equipaje pasa por un proceso de desinfección antes de salir a las bandas señaladas para que lo recojas. En estas bandas encontrarás también la señalización correcta para respetar la sana distancia.

Al final, viajar en avión es el medio de transporte de pasajeros más seguro actualmente, pero es importante seguir las recomendaciones generales: usar cubrebocas, limpiar las superficies, lavarnos las manos y respetar la sana distancia. Las aerolíneas en México han hecho un muy buen trabajo implementando las medidas de bioseguridad para procurar la seguridad de los viajeros, así que, ¿a dónde nos vamos?