Siempre juntos: Perrita espera a su dueño en la puerta tras ser hospitalizado por cáncer

Sin dudarlo ni un momento, el perro es el mejor amigo del hombre y por si alguien cree que esto es falso, siempre salen algunas historias que nos lo recuerdan. Los doggos –a su manera– demuestran su amor de diferentes formas, hay algunos más cariñosos que otros y cuando no estamos en casa lo sienten, se dan cuenta y por supuesto que se sienten tristes, pero en esta ocasión esta perrita no pudo aguantar que su dueño no estuviera a su lado.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de Leia, una peluda pastor alemán que vive con su dueña, Katie Snyder. Por diversos motivos, tuvo que dejarla desde abril de este 2020 al cuidado de sus padres, y aunque esto era temporal, durante los siguientes meses se encariñó con ellos sobre todo con su papá, a tal punto de que ambos se convirtieron en mejores amigos e inseparables. Como dirían por ahí, ahora son uña y mugre.

Sin saberlo, el padre de Katie y la perrita probaron su amistad

Pero Katie no sabía que la relación de este par era tan fuerte hasta que sin querer, la vida le puso una prueba a su entrañable amistad. De acuerdo con The Dodo, su papá se enfermó y debió ser hospitalizado por algunos efectos secundarios del cáncer, pero durante todo ese tiempo la perrita se quedó desconsolada en la puerta de la casa esperando a que en una de esas, regresara para estar juntos, como siempre.

Según lo que menciona la dueña de Leia, su madre le envió una fotografía que le rompió el corazón, pues evidentemente se veía muy triste y esperanzada con que el padre regresara: “Cuando me envió esa foto, inmediatamente me eché a llorar. Me mató absolutamente. Pude ver lo mucho que (Leia) ama a mi papá y que lo extrañaba demasiado”.

Al final de todo, unos días después el hombre volvió a su casa y lo primero que la perrita hizo fue ir corriendo hacia él para lamerlo y que él la acariciara. Y en vista de que sería un verdadero crimen separarlos (y con todo el dolor del mundo), Katie está arreglando todo para que Leia se quede a vivir para siempre con sus papás. No cabe duda, el perro es el mejor amigo del hombre y este par, una vez más nos lo demostró.