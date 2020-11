Los animales siempre logran sorprendernos con su inteligencia, pero sobre todo con lo solidarios que suelen ser con otros animales. Por ahí dicen que los perros y gatos no se llevan para nada bien, es más, que ni siquiera pueden verse en pintura, y medios como las caricaturas o hasta la música se han encargado de reforzarse esta idea. Sin embargo, las cosas no son así y este perrito nos demostró que haría lo que fuera por salvar una vida.

Hace unos días se empezó a hacer viral un video que le rompió el corazón a muchas personas y que tiene como protagonista a un doggo de nombre Pantera Negra –sí, como el personaje de Marvel–. Resulta que el pasado 28 de octubre, captaron a este peludo paseando or las calles de la ciudad de Guangyuan, en la provincia de Sichuan en China, cuando de repente se dio cuenta de que alguien necesitaba su ayuda de inmediato.

También puedes leer: ¡HEROICO! PERRITO SALVA A UN GATO DE ENTRE LOS ESCOMBROS TRAS EL TERREMOTO EN TURQUÍA

Este perrito no pudo salvar al gato

De acuerdo con Daily Mail, el perrito notó que un gato estaba acostado en medio de la calle e intentó desesperadamente de despertarlo para que no le pasara nada. Según Wang Xiaolong, la persona que grabó el video y lo subió a Douyin –la versión china de TikTok–, el minino había sido atropellado por uno de los carros que van y vienen por ese lugar, dejándolo mal herido, es por eso que Pantera Negra actuó rápidamente.

El doggo olió al gato muerto y el suelo cuando los coches pasaban lentamente.En un momento dado, el perro usó su pata para empujar el cuerpo del michi unas cuantas veces, aparentemente tratando de despertarlo, pero al ver que no tenía respuesta algunas, arrastró el cadáver del gatito al lado de la carretera con su boca y sus patas delanteras para que así, no corriera más riesgos y nadie le hiciera más daño.

Ver en YouTube

El dueño de Pantera Negra

Wang cuenta que al ver al perrito intentando salvar a este gatito mientras regresaba de trabajar, decidió detenerse para ayudar al animal en dado caso de que fuera necesario. Pero lamentablemente no había nada más que hacer por él, pero fue inevitable no grabar al doggo intentando rescatar al minino como pudo: “Al final, eligió usar su boca para arrastrar suavemente la piel del gato y lo movió al lado del camino poco a poco”.

El video se hizo viral en Douyin, a tal grado que el dueño de Pantera Negra se encontró con el enorme acto heroico de su mascota y dijo que no estaba en junto a él cuando esto sucedió porque el peludo estaba dando su paseo normal por el barrio. Esta misma persona menciona que después de todo lo que pasó, llevó a su perro al lugar la misma noche para buscar al gato muerto, pero las personas que se encargan de limpiar las calles ya lo habían enterrado.

Pero quizá lo que más triste de todo es que el mismo dueño de Pantera Negra cuenta que desde el incidente, el doggo no dejaba de buscar a su amigo felino cada vez que salían. Este perrito nos dejó muy claro una vez más que ellos y los gatos no son enemigos por naturaleza, al contrario, harían lo que fuera por salvarse mutuamente, aunque en ocasiones sus esfuerzos no sean suficientes. 😿