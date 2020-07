No estaba listo: Perrito llora la muerte de su dueño y no se puede separar de sus cenizas

No sería nada nuevo empezar esta nota diciendo que los perritos son muy inteligentes. Que los perritos son fieles como ningún otro animal y que saben perfectamente todo lo que pasa a su alrededor. Esto ya lo sabemos. Lo que haremos aquí es demostrarlo con una historia que nos tiene entre lágrimas. Un pequeño lomito nos demuestra una vez más el amor tan profundo que nos tienen.

La historia nos la compartió Gabriela Mondaca, una usuario de Twitter quien al ver la hermosa reacción de su perro por la muerte de su padre no dudó en capturarla. Ella cuenta que su perro dormía siempre junto a su papá. Él también era el que le daba sus paseos y lo amaba mucho, por lo que el día que les entregaron sus cenizas no su pudo separar de ellas.

“Mi perro dormía a un lado de mi papá , el lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten”, escribió Gabriela en su cuenta de Twitter.

Rápidamente las imágenes se empezaron a compartir y las reacciones de amor a llegar para toda la familia y el perrito. Cómo se ve que el pequeño no estaba listo para que partiera su humano. Simplemente se le quedaba viendo a la urna con sus cenizas como si esperara a que pasara algo mientras lloraba.

Además de compartir la hermosa historia, Gabriela Mondaca también levantó la voz para demostrar que estos seres sienten igual que nosotros. Sienten dolor, tristeza y empatía. Son unos seres hermosos que van mucho más allá de lo físico. Esperemos que esta historia cause un poco de empatía en quieres todavía no entienden que los perritos son unos seres excepcionales que no quieren hacer nada más que amarnos.