Perritos rescatados en el metro llevarán cartas de los niños chilangos a los Reyes Magos

Aragón, Zarita y Marthita son tres perritos rescatados en el Metro que se unirán al camello de Melchor, al caballo de Gaspar y al elefante de Baltazar, para ayudar este año a los Tres Reyes Magos a cumplir con su tarea de entregar miles de regalos a los pequeños niños chilangos que habitan la Ciudad de México.

Y es que desde el 23 de diciembre, miles de chilanguitos pudieron llevar sus cartas para los Reyes Magos a la estación del Metro Mixcoac, lugar donde se encuentra el Museo del Metro. Y la tarde hoy, los tres perritos del metro (que son cuidados por el Centro de Transferencia Canina) acudieron a ese lugar para recoger las cartas, abordar uno de los trenes, y dirigirse directamente con Melchor, Gaspar y Baltazar.

Los perritos Aragón, Zarita y Marthita, se dieron cita en la estación Mixcoac de la Línea 12, en el Museo del Metro, para recoger las más de 3 mil cartas que fueron depositadas por niñas y niños de la #CDMXhttps://t.co/X0kd2LEw7P pic.twitter.com/HtgvqU2kKV — MVS Noticias (@MVSNoticias) January 6, 2020

Lo anterior con un doble propósito. Primero, fomentar el cuidado y el respeto hacia los animales; segundo, evitar que todos esos niños enviaran sus cartas en globo con destino a las manos de los Reyes Magos, globos que después se convertirán en un problema para el medio ambiente.

Y es que respecto a la primera causa, es importante que los ciudadanos de la capital (y todo México) entiendan que las mascotas son un miembro más de la familia y no deben ser abandonados. Hoy en día México ocupa el primer lugar en abandono de perros en toda América Latina.

Sobre la segunda causa, bueno, no hay mucho que decir. Nuestro planeta está experimentando una serie de consecuencias por los altos niveles de contaminación y debemos hacer nuestra parte. Si en las tiendas y comercios no se permite ya el uso de bolsas de plástico, no tiene mucho sentido que enviemos las cartas de los niños en globos a los Reyes Magos, pues después de tomar la cartita, ellos no pueden hacer otra cosa más que desecharlos.

Y para terminar esta historia, hablemos de una maravillosa situación que se presentó durante la recolección de las cartas por parte de los perritos. Resulta que una familia que se dio cita para dejar la carta de su pequeño, se enamoró de Aragón, por lo que ya iniciaron el proceso para adoptarlo. Este perrito no solo entregó las cartas a los Reyes Magos esta tarde, también encontró una familia a la que se integrará en los próximos días.