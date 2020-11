El concepto de ‘perro guardián’ nos ha acompañado durante años para referirnos a esos fieles caninos que cuidan el hogar. Y así, repentinamente, llega a nuestra mente la imagen de un portentoso perro de cualquier raza brava como rottweiler, dobermann o pitbull, de esos que de un solo ladrido ponen a temblar a cualquiera.

Ahora, esa idea de un perro entrenado para cuidar hogares adquiere un significado diferente. En los recientes días, se viralizó en redes un curioso video de un perrito que con machete en la boca, acorrala a una persona. No sabemos si el peludo estaba jugando o estaba siendo entrenado, pero la imagen le ha dado la vuelta al internet con reacciones interesantes.

El perro que blandió un machete

Cuando vamos a la casa de un conocido y tiene un perro grande, resulta normal que algunas personas se asusten ante los ladridos poderosos del animal. Vaya, a veces su sola presencia basta para andar con cuidado. Siendo así ¿te imaginas a un pitbull utilizando un arma punzocortante? Sí, suena de locos, pero al parecer es real.

En un clip que circula en redes sociales, se ve a un perrito pitbull mientras carga en su hocico un machete. Y es que uno pensaría “¡ah! es que lo trae de juguete”, pero no. En el video se ve cómo el canino trae el arma en la boca agarrada por el mango y comienza a atacar a un joven. Y no te hablamos de un ataque cualquiera: de verdad, el animal ‘tomaba vuelo’ y lanzaba el machetazo al chico que, como podía, se protegía con una patineta.

Además, como se ve en la grabación, no se trató de un solo golpe pues el perrito -con todo y gruñidos incluidos- desenvainó el machete en repetidas ocasiones contra la persona, quien esquivaba como podía la agresión. No se sabe con certeza de dónde proviene el video, aunque varias fuentes especulan que fue en Colombia. Ahora sí que “pásele con confianza, el perro no muerde (pero machetea)”.

¿El video del año? Así reaccionan las redes

Hay que aceptarlo: con todas las locuras que suceden en el mundo jamás imaginamos ver a un perro aventando machetazos. Por supuesto, la peculiar imagen no ha pasado desapercibida para los usuarios en redes sociales quienes han realizado todo tipo de comentarios sobre la acción del perro.

De esta manera, hay gente en Twitter que incluso está postulando la grabación como el video del año. Otros más hasta agradecen que en este complicado 2020 haya aparecido esta historia para sacar un par de risas. Y aunque no sabemos si el perro estaba entrenado, lo cierto es que se ve que perrito no es la primera vez que hace algo así. Acá unas reacciones.