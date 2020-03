Al diablo el papel higiénico: Personas hacen compras de pánico... ¡de marihuana!

En estos días hemos visto videos y fotos que muestran, a pesar de lo que se les dice y se les repite, a cientos de personas haciendo compras de pánico debido a la situación en la que nos tiene el coronavirus de Wuhan, COVID-19, la cual orillará a miles de familias a aislarse en la mayor medida de la posible con la esperanza de que el virus no se propague más de lo que se espera (y que no les afecte, por supuesto).

Si bien muchos han corrido a los supermercados a comprar cloro, jabón, desinfectante y alimentos en general, hay otras personas que tienen sus prioridades ordenadas de manera diferente, por decirlo de alguna forma. Y es que en Holanda, la gente la gente salió a comprar marihuana de manera un poco frenética, esto después de que el país anunciara que los locales en donde se vende esta hierbita dejarán de operar a partir de este lunes.

No es broma, el pasado domingo 15 de marzo los amantes del 4:20 de algunas ciudades como Amsterdam, Eindhoven y La Haya, hicieron cola ayer para comprar hierba ante el temor de ya no encontrar después y gracias a las medidas preventivas que muchas naciones han estado implementando debido al brote de coronavirus. Para que vean que el papel higiénico no lo es todo.

Eso sí, como el primer mundo que es, en los establecimientos de Holanda donde se vendía la hierba, separaban a los clientes que iban a pagar con efectivo o con tarjeta. Al final todos se llevaron un cargamento de marihuana para aguantar durante la cuarentena que el gobierno de Holanda ha ordenado en el país, ya que en la actualidad dicho país cuenta con 1550 casos confirmados y 20 personas fallecidas a causa del virus.

Hablando de, recuerden no hacer compras de pánico (tanto de abarrotes como de otras cosas). Acá les dejamos una guía que les podría ayudar en estos días.