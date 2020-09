Historia de amor nivel: Pide ayuda para encontrar a su crush de ‘Among Us’

A estas alturas del 2o20 (y la cuarentena) ya todos sabemos qué es ‘Among Us’. Sí, ese popular juego para celular nos ha hecho sacar nuestros mejores dotes de detective para encontrar a impostores o en su caso, a saber cómo mentir con tal de ganar un juego que a decir verdad, a muchos nos ha ayudado a sobrellevar este sentimiento llamado cuarentena.

Sin embargo, parece que ‘Among Us’ no sólo es una plataforma gratuita para jugar con nuestros amigos y desconocidos en línea, ya sea para hacer tareas o asesinar tripulantes en la nave espacial. Y es que tal parece que también es un juego donde uno puede encontrar a su otra naranja, algo que nos ha demostrado la hermosa historia que les contaremos a continuación.

Una chica pide ayuda a internet para encontrar a su crush de ‘Among Us’

A través de Twitter, una usuaria de España pidió ayuda a la comunidad de la web para que lo ayuden a encontrar a su crush, a quien conoció mientras jugaban una partida de ‘Among Us’ y a quien aparentemente no le pudo pedir datos personales antes de abandonar la partida.

“Necesito que me ayuden a encontrar a mi crush del among us. Es de Móstoles, tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor. Le prometí que subiría esto y que nos reencontraríamos”, escribió la chica en el tuit donde adjuntó un par de capturas de pantalla donde se ve su interacción con un sujeto con el apodo de “Stalin”.

NECESITO QUE ME AYUDÉIS A ENCONTRAR A MI CRUSH DEL AMONg US es de móstoles tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor. le prometí q subiría esto y que nos reencontraríamos pic.twitter.com/MtM2iYlZKu — trufa (@BalaMarg) September 28, 2020

Muchos han reaccionado al respecto

El tuit de Trufa ha alcanzado más de 13 mil retuits y 43 mil likes en sólo dos días, además de que ha generado una conversación en donde ha habido gente que ha criticado a la chica por no haberle dado su cuenta de Twitter mientras jugaba con su crush. Aunque también, están los que intentan alentarla en esta misión casi imposible.

Acá algunas reacciones que nos ha dejado esta historia de amor mejor que Crepúsculo:

“te amo” y a penas se conocen, creo por eso sus relaciones se van al inodoro. — Javier kroos (@KrooKroos) September 28, 2020

Tan dificil era darle el puto insta — Mario (@C9M4R10) September 28, 2020

espero q lo encuentres uwupic.twitter.com/TBAWZyqSHj — ᵍᵉᵒ ᵗ¹⁰⁰ ˢᵖᵒᶦˡᵉʳˢミ☆ (@clarkearps) September 29, 2020

Bro, ojalá lo encuentres, for real. Cuando pase, te tomas una foto con el pana super sonriente :3 — Gabby💛✨ (@Gabisgreen) September 29, 2020

Antes encontrabas a tu crush antes del vuelo de su vida… haora la buscas en el amongos jsjsjs que creisi 😍 — ⪻Luis – Pudin⪼ 🍮💫🌻 (@PudinLuis) September 28, 2020

La verdad no queremos sonar pesimistas, para nada, pero al ser un servidor mundial y con millones de usuarios, las probabilidades de que estos dos se encuentren en Among Us son muy nulas. Aunque no imposibles, por lo que esperamos que cuando volvamos a saber de este par de tórtolos, sea porque se han encontrado gracias al bello mundo de internet.