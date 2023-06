Esta onda de crear arte con desechos no es precisamente nueva, pero sin duda hay quienes lo llevan a otro nivel. ¿La prueba? Un artista alemán que se ha ganado un buen reconocimiento debido a sus pinturas hechas con caca.

Así como lo leen… El trabajo de Werner Härtl, de 45 años de edad, se ha vuelto viral debido a la gran calidad de sus obras. Y lo impresionante del asunto es que su método de trabajo es usar estiércol de vaca para sus creaciones.

Werner Härtl. Foto: Instagram.

¿Cómo empezó el trabajo de este artista?

Las pinturas hechas con caca son un proyecto que Werner Härtl inició hace más de 10 años. La motivación vino cuando este hombre vio lo difícil que era limpiar el estiércol de ciertos lugares en el establo que maneja en la región Reichersbeuern, Baviera.

Si la popó es un material uniforme y se adhiere a superficies de esa manera, ¿podría servir para crear arte? La respuesta es que sí. Diluyendo los desechos con un poco de agua, Werner ha encontrado una manera de plasmar todo tipo de imágenes, que van desde paisajes hasta retratos entre otras cosas.

Werner Härtl con una de sus obras. Foto: Instagram.

El proceso para crear las pinturas hechas con caca

“Busco los excrementos de las vacas con un bote tan pronto como levantan la cola. Unas dos descargas dan para medio año de creatividad”, dijo el artista de las pinturas hechas con caca al sitio web de Ripley.

“Mientras pinto, uso agua para diluir el estiércol y lograr diferentes tonos. Comienzo a garabatear con pinceladas suaves y muy secas. Luego, uso estiércol aguado para obtener tonos claros. Finalmente, uso estiércol sin agua para los tonos oscuros“, agrega Werner sobre su método para pintar.

Y aunque no lo crean, este método no es tan oloroso como un pensaría. Según Werner, si bien la ‘pintura de estiércol’ es un poco incómoda al momento de pintar, una vez que se seca el olor desaparece. Así que su galería personal no tiene olores desagradables ni nada por el estilo.

Uno de los paisajes pintados con caca por Werner Härtl. Foto: Instagram.

Un proyecto con un mensaje ambientalista

Claro que las pinturas hechas con caca son llamativas no solo por la calidad en los trazos y por lo peculiar del material que se utiliza para ellas. De acuerdo con lo que Werner Härtl menciona, hay una importante reflexión detrás de todo esto.

“Trabajar con estiércol tiene un propósito serio. Quiero que la gente reconsidere su punto de vista sobre el medio ambiente: de qué dependemos y qué recursos reclamamos para la vida cotidiana…”, dijo Härtl.

“El estiércol de vaca es sobre todo una cosa: ¡Sostenible! Se puede reutilizar. Al pintar con él, quiero enfatizar la idea del ciclo. Quiero hacer pensar a la gente y sensibilizarla para que aprecie más su entorno”, mencionó el artista en una entrevista con Baviera Insider. ¿Qué les parece este proyecto? Si quieren seguirlo, aquí está su Instagram y acá les dejamos más fotos.

Una de las pinturas con caca por Werner Härtl. Foto: Instagram.

