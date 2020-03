¿Andas en busca de alguna nueva actividad para sacarle provecho a la cuarentena? Pues tu momento ha llegado. Pixar ofrece cursos de animación completamente gratis para aprender los fundamentos básicos de esta maravillosa actividad mientras te encuentras seguro en la comodidad de tu casa.

Se trata de Pixar In A Box, una plataforma gratuita para aprender y ejercitar las técnicas básicas de animación que la propia Pixar ha utilizado para llegar a convertirse en el monstruo de la animación que es hoy en día. La iniciativa se puso en marcha ya hace un tiempo en conjunto con Khan Academy (un popular sitio de educación a distancia en EU) y cuenta por supuesto con su respectiva versión en español (aunque un poco menos completa que la versión en inglés).

En la plataforma podrás encontrar tutoriales que se realizaron con la idea inicial de mostrar una serie de “detrás de cámaras”, pero finalmente dieron como resultado el sitio de Pixar In A Box. En éstos aprenderás cómo diferentes materias son útiles en el proceso creativo de la animación además de entender cuáles son las etapas básicas de la misma.

Es importante mencionar que si revisas el sitio, te darás cuenta que los tutoriales y ejercicios están destinados a un público principiante de la animación, así que no importa que no tengas tanto experiencia en esta actividad, la idea es aprovechar el tiempo en casa en estos momentos donde es recomendable no salir de casa.

