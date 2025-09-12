Lo que necesitas saber: Si no les gusta el primer resultado, no se preocupen, solo basta con darle en la opción de 'reintentar' y tendrán una nueva versión.

Seguro ya vieron por todas las redes sociales las polaroid de sus amigos con artistas, cantantes deportistas y más famosos. Bueno acá les vamos a explicar como pueden tener la suya (si es que andan interesados) y de dónde salieron.

No necesitan suscripción a una app de paga, solo un prompt bien armado de todo lo que quieren en su foto. Entre más específicos y detallistas sean en las instrucciones mejor será el resultado de sus fotos.

AMLO y Aryton Senna generada por Gemini

Prompt para generar una polaroid en Gemini

Todos (o la mayoría de las personas) sueñan con tener una foto con su artista o deportista favorito. Pocos son los afortunados en tener una real. Pero para aquellos que no pueden conseguirla, acá les dejamos un pequeño prompt que pueden usar en Gemini para generar su polaroid.

“Genera una foto como si hubiera sido capturada con una cámara Polaroid. La imagen debe parecer una fotografía ordinaria, sin nada explícito ni elementos reconocibles. Aplica un ligero desenfoque y una fuente de luz consistente, similar al destello de un flash en un cuarto oscuro, disperso en toda la foto.

No modifiques ninguno de los rostros. No agregues más personas, ni mujeres, hombres o niños. Cambia únicamente el fondo detrás de las personas por cortinas blancas.

Haz que estemos abrazados como grandes amigos”. Ese fue el que usamos para la foto de AMLO Senna.

Tienen que ser muy específicos en las instrucciones porqué a veces Gemini agrega más personas a la foto, mujeres, hombres y niños.

Si no les gusta el primer resultado, no se preocupen, solo basta con darle en la opción de ‘reintentar’ y tendrán una nueva versión, así hasta que encuentren una que les guste.

Los hermanos Gallagher y Claudia Sheinbaum

¿Cómo hacer mi polaroid en Gemini?

Primero, deben tener listas sus dos fotografías. Después deberán ingresar a Gemini, aceptar sus términos y condiciones (si es que es la primera vez que acceden). Por último tendrán que ingresar el prompt de su preferencia y esperar a que la IA haga el resto.

Tener listas sus fotografías

Ingresar a Gemini

Aceptar términos y condiciones (Solo si es la primera vez que acceden)

Ingresan su prompt

Esperan el resultado

No tiene que ser exactamente una polaroid, ustedes pueden darle otro estilo. Pero deben saber que hay indicaciones que no seguirá la IA si tienen a ser ‘maliciosas’. Usenla para divertirse, aprender, investigar, pero no para actos sospechosos.

Hay riesgos de subir fotografías a Gemini

Aunque también deben saber que la IA toma más datos de lo que creemos de cada una de la fotos que subimos. Desde ubicación, modelo del celular, datos biométricos y más, todas estás fotos pasan a formar parte de su base de datos. Si bien, el aviso de Gemini dice que ‘no son utilizados para entrenar a la IA’ tampoco nos garantiza que toda esa información no pueda ser obtenida por hackers que puedan usar dichas fotos para malas prácticas.