“Pensé en mi hijo”: Policía se hace viral por tranquilizar a un niño en medio de un terrible accidente

Cuando éramos pequeños soñábamos con ser policías. Con atrapar a los malos y hacer de este mundo un lugar mejor. Después crecimos y vimos que las cosas no son como lo muestran las caricaturas. Pero eso no significa que no haya personas de gran corazón en este oficio. La historia del policía Ramón Salazar lo demuestra, quien en medio de un terrible accidente de tránsito, se dedicó a consolar a un niño que se encontraba llorando de angustia.

Su labor se hizo viral a través de una tierna imagen en la que Salazar, policía de Quito, Ecuador, se ve calmando a un pequeño niño mostrándole videos en su celular.

Ramón llegó a lugar de los hechos después de su jornada laboral. Se encontraba en camino a casa cuando se encontró con un embotellamiento. “(Pensaba) que era un retén policial o algún tipo de operativo”, cuenta Salazar. Dice que bajó la velocidad cuando se percató que había ocurrido un accidente. Sin pensarlo, bajó a asistir a los necesitados.

“Fui al vehículo. Pude observar a la señora intentando salir entonces regresé a mi vehículo por mi cinto, mis guantes y tenía botiquín de primeros auxilios”, narra Salazar en un video hecho tiempo después del accidente. Ramón se dirigía al vehículo “cuando fue el llanto del niño que me llamó mucho la atención”.

También puedes leer: ALCALDE ENTREGÓ A SU PROPIO HIJO CON LA POLICÍA POR VIOLAR LA CUARENTENA

“Viendo que habían muchas personas ayudando a la señora, yo me lancé donde el niño para tratar de ayudarlo y ver cómo estaba. Lo único que hice fue acercarme a Dilan (niño) y tratar de hablar con él”. Fue aquí cuando Salazar se enfrentó a la barrera del idioma. El pequeño, así como su madre, eran extranjeros y no hablaban español.

Ramón Salazar se las arregló e intentó hacer juegos y distraerlo para que los paramédicos pudieran hacer su trabajo. Vio que Dilan se encontraba bien y fue ahí cuando se tranquilizó y empatizó mucho porque Salazar es padre de un niño de 4 años, la edad de Dilan. “Lo único que pude imaginar era a mi niño que es de esa edad. Pensé en mi hijo.”, cuenta Ramón. “Hice lo que me hubiera gustado que hiciera otra persona en mi lugar”.

“Lo abracé con la cobija que estaba cerca, los sostuve en mis brazos, y simplemente trataba de consolarlo. No podía hacer más que eso. El niño estaba gritando ‘¡ayuda!, ¡ayuda!’. Lo que hice fue sacar el celular y poner un video de lo que le gusta a mi hijo. De ‘Paw Patrol’. Con eso se entretuvo”.

Su hazaña se ha compartido en todo el Internet y ha sido celebrada por miles de personas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se tomó un tiempo para compartirla y felicitar al policía por su linda labor

“El Cbop Ramón Salazar de la Policía de Ecuador consoló a un niño que estaba asustado luego de un accidente de tránsito en #Quito. Ayer, luego de terminar la jornada, iba a su casa por la Av. Simón Bolívar y se encontró con el siniestro”, escribió la política. “El Cbop Ramón Salazar tiene 35 años de edad y lleva más de 15 años de servicio en la Policía de Ecuador. Es profesor de educación física y también hace patrullajes en #Quito. Un ciudadano bueno y amable, es lo que todos esperamos de un policía. ¡Gracias! #BuenTrabajoPolicíaEc”, finalizó Romo.