Ante el decreto de cuarentena obligada en España, millones de personas se encuentran encerradas en sus casas devorando películas y series. Sin embargo, después de algunos días de hacerlo durante horas, esto se puede volver un poco tedioso y hasta aburrido. Con las calles vacías, sin demasiado trabajo que hacer, y sacando inspiración de The Village People, un grupo de policías en Mallorca han estado “reockeando” para entretener y levantar los ánimos de las personas.

Todo el país de España ha estado cerrado desde que se declaró el estado de emergencia el 14 de marzo. Es el segundo país más afectado después de Italia, con una tasa de infección y un conteo de muertes que superan las estadísticas de las naciones más grandes. El bloqueo se estableció originalmente por un período de dos semanas, pero el ministro de transporte, José Luis Ábalos, dijo que tendrá que durar más de 15 días para vencer al coronavirus.

The Police in Mallorca, Spain making rounds around villages on lock down to do this 😭

To alleviate the anxiety of the people and to keep them entertained ❤ pic.twitter.com/lHZCnKmxgr

