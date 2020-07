Político argentino copia el discurso de la película ‘Día de la Independencia’ y se vuelve viral

“Hazme un gran discurso motivacional y lo quiero en 10 minutos”, seguramente fueron las palabras que Rodolfo Alejandro Torres, intendente de la localidad jujeña de El Carmen en Argentina, le dijo a su redactor personal. Ya que parece que con el tiempo encima, decidió fusilarse el discurso de la película El Día de la Independencia. Sí, ese mismo discurso que nos hizo querer ir a luchar contra los extraterrestres invasores.

Para darle precisión a este hito (que no es el primero en su tipo), lo que hizo Rodolfo Torres no fue exactamente copiar el discurso. Lo que hizo fue tomar los mejores pasajes del presidente norteamericano que personifica Bill Pullmann y cambiarle una que otra palabra para que se ajustara al día de la Independencia argentina y a la pandemia de coronavirus.

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”