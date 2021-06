Porque nadie lo pidió: Encuentra cucaracha malherida y el veterinario la atiende gratis

Con todo y que los ambientalistas las defienden a capa y espada, en el mundo no existe animal más desagradable y asqueroso que las cucarachas. Aunque, puede que tu percepción sobre estos insectos cambie luego de que conozcas esta historia de preservación y amor incondicional hacia los animales, sin importar su especie o aspecto, aun cuando se trate de una cucaracha malherida.

Todo empezó cuando un hombre tailandés caminaba por la carretera de la provincia de Samut Sakhon, cuando se topó con una cucaracha malherida, que había sido pisada y mutilada. Al verla sufrir y retorcerse por el suelo, no tuvo el corazón para dejarla abandonada a su suerte –como la mayoría de nosotros lo hubiéramos hecho- así que, sin dudarlo la recogió y la llevó al veterinario más cercano con la esperanza de la salvaran.

El hombre llegó al consultorio del veterinario Thanu Limpapattanawanich, quien aunque al principio no pudo ocultar su cara de escepticismo, tras recordar el juramento hipocrático, cuya ética dicta que su misión es velar por la salud de los animales, sin importar la especie ni mala reputación, accedió gustoso a atender a la cucaracha malherida.

El médico confesó que en toda su trayectoria profesional, nunca antes había tenido uno de estos insectos sobre la camilla de operaciones, al menos como paciente, aun así, le aplicó oxígeno a través de un diminuto recipiente, para que se recuperara con un pronóstico del 50% de posibilidades de sobrevivencia.

Cadena de favores

Como era de esperarse, el veterinario no dejó pasar la oportunidad de compartir el asombroso acto de bondad del hombre que la recogió, al mismo tiempo que presumió de su singular paciente. A través de su cuenta de Facebook, Thanu, quiso dejar en claro que el hecho no se trataba de una broma, sino que lo ocurrido, encerraba una valiosa lección para la humanidad.

“Este acto representa compasión y piedad hacia cada criatura. Cada vida es preciosa… Ojalá hubiera más personas así en el mundo. La bondad por los animales, le encanta a todo el mundo. Quiero tener muchos clientes como él. Amabilidad y apoyo para el mundo”, escribió en la descripción de la fotografía, que ya supera más de 1,500 ‘Me gusta’.

Conmovido por la gran generosidad del hombre, el joven veterinario sintió que lo menos que podía hacer a nombre de todas las cucarachas del mundo, era no cobrar sus honorarios, así que la consulta y tratamientos fueron totalmente gratis. Desafortunadamente, nos quedamos sin saber el final de la historia, ya que una vez atendida, fue devuelta a su hábitat, donde seguramente está contando a sus vecinas, su propia versión de la historia.

Animales del futuro

Siendo sinceros, sabemos que las cucarachas no ganarían ningún certamen de belleza. Las pobres llegaron al último a la repartición de atributos. Sin embargo, son las reinas de la cadena trófica al alimentarse de materia orgánica en descomposición y, por ende, hacen que haya nutrientes disponibles para otros organismos.

Eso sin mencionar que son indestructibles. Se conocen más de 4500 especies de cucarachas en cerca de 500 géneros y según la ciencia, son las únicas que sobrevivirían a una guerra nuclear. Así que, no te pedimos que hagas lo mismo que el tailandés al recoger a la cucaracha malherida, simplemente, no las mates, si no son huéspedes de tu casa. Si las ves por la calle, trata de darles la vuelta, después de todo, dicen por ahí que algún día beberemos leche de estos insectos. ¡Diug!