Y los ganadores son: Los mejores memes y reacciones que dejaron los Premios Emmy 2020

Este domingo 20 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia número 72 de los Premios Emmy 2020, un evento que se encarga de condecorar a lo mejor y más destacado de la industria de la televisión y el cual este año fue presentado en un formato totalmente diferente debido a la pandemia de coronavirus que sigue azotando al mundo.,

Invitados y nominados en casa, mucha sana distancia y una transmisión en línea conducida por Jimmy Kimmel fueron algunos de los aspectos más importantes que nos dejó la ceremonia de los Emmy. Una premiación donde grandes producciones como Schitt’s Creek, Watchmen, Euphoria, Rick and Morthy, entre otras se coronaron como las grandes ganadoras de la noche en los Premios Emmy 2020.

Los Premios Emmy fueron diferentes, pero no faltaron los memes

Aunque en la edición de los Premios Emmy 2020 fue bastante inusual al no contar con una alfombra roja, after party y más, sabemos a la perfección que una de las cosas que nunca puede faltar en las premiaciones son los memes y las reacciones de parte de usuarios de internet. Claro que este 2020, a pesar de todo, los Emmy no fueron la excepción.

La mini reunión de Friends, los chistes por parte de Jimmy Kimmel, ganadores recibiendo sus galardones desde casa, o Zendaya convirtiéndose en la actriz más joven en ganar un Emmy, fueron algunas cosas con las que el internet se dejó ir con todo este domingo. En una ceremonia que seguro el mundo del entretenimiento jamás olvidará en los próximos años.

En fin, ahí les van los mejores memes y reacciones que nos dejaron los Premios Emmy 2020. ¡Córrelaaa!

Viendo la categoría de mejor actor de reparto. #Emmy pic.twitter.com/fBYxuUCXYh — Lourdes* (Succession for all the Emmys) (@la_loulu) September 21, 2020

“Roomates since 1994”

No estamos llorando, ustedes lo estan 🥺. Momentazo para salvar los #EmmyTNT #Emmy pic.twitter.com/XCID0MW0MA — Blogs de medianoche (@BlogsMedianoche) September 21, 2020

El mood de la noche esperando que Zendaya gane su #Emmy por su actuación en Euphoria#Emmys pic.twitter.com/cZpRHTe1KD — ashʰˢ¹ | badlands (@manicatluv) September 21, 2020

los profes dando clase a las 8:00 am por Wpp/Zoom#Emmys pic.twitter.com/9FMsR5mLZ1 — yane para los amigos (@rodriguezgiane_) September 21, 2020

Confirmen que todos somos Jennifer Aniston en nuestra casa en cada premiación mientras criticamos los atuendos de otros#Emmys pic.twitter.com/2dTxhZ2ddZ — Valeria A (@AnchanteValeria) September 20, 2020

Cuando apareció Naya y Chadwick en el In Memorial #Emmys pic.twitter.com/fYVtelBmh2 — Pancho (@FranSoumastre) September 21, 2020

cuando vez a un actor o actriz en los #Emmys y dices “MIRA está hulk y wolverine” JAJAJ pic.twitter.com/PjPeitFDHo — ✰Santiago✰ (@santiialvxl) September 21, 2020

Nosotros, cuando nos llega la correspondencia en este 2020 #Emmys pic.twitter.com/UpLIRrUXWu — JaviPonzo (@JaviPonzo) September 21, 2020