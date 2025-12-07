Lo que necesitas saber: El pequeño panda es el primer panda nacido en Indonesia, convirtiéndose en el tercero que se encuentra en el país.

¡Buenas noticias para Indonesia! Por primera vez en el país ocurrió el nacimiento de un panda gigante. Se trata de Satrio Wiratama, un pequeño panda que nació en un zoológico en la isla de Java.

Nacimiento de un panda // Foto: Taman Safari Indonesia

Indonesia celebra el primer nacimiento de un panda en el país

Por primera vez en la historia de Indonesia se registró el nacimiento en cautiverio de un panda gigante. La situación ocurrió en el zoológico ‘Taman Safari Indonesia’, quienes compartieron en redes sociales foto del recién nacido.

El pequeño animal nombrado por el presidente como ‘Satrio Wiratama’ y apodado Río, nació desde el pasado 27 de noviembre y desde entonces se encuentra estable y bajo monitoreo todo el día y la noche.

De acuerdo con el zoológico, este nacimiento representa el esfuerzo de su equipo de “Ciencias de la Vida” y la colaboración con China.

¿Desde cuándo hay pandas en Indonesia?

En el 2017 llegaron en modo de préstamo a Indonesia (como en todo el mundo menos en México) dos pandas gigantes: Cai Tao y Hu Chun. Ambos han vivido como en un palacio, pues el zoológico les construyó un hábitat especial para ellos.

Desde entonces, los dos animales han sido muy queridos y cuidados por los indonesios, tanto que lograron que ambos pandas tuvieran un hijo, superando así las dificultades que enfrentan los pandas al intentar reproducirse. ¡Enhorabuena!

