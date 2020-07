¿Puedes descubrir cuál de estas cebras está adelante en este reto viral?

Como diría Rocío Dúrcal: “Como han pasado los años” desde que empezó esta cuarentena. O por lo menos así se siente… Cómo dan ganas de poder salir y regresar a hacer todas esas cosas que amamos. Sin embargo, por el momento hay que cuidarnos entre todos, eso es lo más importante y en casa es como lo podemos lograr. Pero para ver si siguen con las pilas puestas, les tenemos un nuevo reto viral que ha dividido opiniones en las redes sociales.

Una fotografía de dos cebras le está partiendo la cabeza a más de uno desde el día en que fue tomada. Y es que la perspectiva en la que son capturadas crea una ilusión óptica que puede confundir hasta el ojo más entrenado.

También puedes leer: QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE EN ESTE RETO VIRAL: ENCUENTRA EL PREMIO OSCAR ENTRE ESTOS C-3PO

La fotografía fue tomada por el fotógrafo profesional e vida silvestre Sarosh Lodhi, de Nagpur, India. Y cuenta que la tomó en uno de sus viajes de trabajo a la reserva de caza nacional Maasai Mara el año pasado durante una visita al país africano Kenia.

Masai Mara o Maasai Mara, es una de las reservas naturales más importantes de toda África. Tiene un área de 1510 kilómetros cuadrados y alberca una increíble cantidad de fauna silvestre. Casi todos los animales tienden a concentrarse en la zona occidental del valle, ya que el acceso al agua es más fácil.

La fotografía que les va a dar un ligero dolor de cabeza es una de esas tomas en un millón. Una vez que la tomó no dudo en subirla a su cuenta de Twitter que desde entonces ha recorrido el planeta por su gran atractivo y la ilusión óptica que genera. ¿Derecha o izquierda?, ¿qué cebra se encuentra adelante? De eso se trata el improvisado reto viral. Les dejamos la fotografía:

Which zebra is in front?

Left one or the right one? #wildlife #naturephotography #zebra #africa #masaimara #wildlifephotography pic.twitter.com/GVRErQMS1j

— Sarosh (@saroshlodhi) July 7, 2020