Peligroso y lindo gatito: Puma es grabado acechando a niños en un vecindario de California

Los gatitos son animales curiosos por naturaleza y es muy normal verlos por ahí, caminando despreocupados o cazando roedores, bichos y demás. Si no tienes uno en casa, seguramente te ha tocado ver alguno en la calle. Eso puede parecer de lo más normal en muchos lugares pero no en California, donde los mininos caseros no son los únicos felinos que rondan los vecindarios: también lo hace el puma.

Recientemente, uno de estos salvajes ejemplares le sacó un buen susto a los habitantes de un suburbio localizado en la ciudad de Pacifica. El puma -conocidos también como león de montaña- fue grabado en el interior de un jardín, hecho que alarmó a los residentes de la zona luego de que el animal escapara. De hecho, algunos testimonios indican que se le ha visto rondando y persiguiendo a los gatos del vecindario. ¿Querrá jugar con ellos o anda de cacería?

Creo que he visto un peligroso gatito

Timothy Kerrisk fue el vecino que se llevó la gran sorpresa cuando encontró a un puma en dentro de su domicilio. De acuerdo con lo que el señor relató al portal KRON4 de San Francisco, fue el sábado 19 de septiembre cuando se dio cuenta de que el felino montañés perseguía a su gato.

De hecho, el propio Kerrisk detalló que en un primer momento pensó que se trataba del perro de alguien más. “Pensé que era el perro de alguien que se había metido en el patio y dije ‘¡Oye, lárgate de aquí!’. Luego se volvió y fue entonces cuando pensé ‘¡Dios mío! ¡es un puma!‘”, dijo Timothy.

El vecino logró grabar el momento en el que el puma, desde adentro de su jardín, miraba a unos niños que montaban bicicleta sobre la calle Mason Drive. El animal, al darse cuenta de que Timothy se aproximaba, saltó la cerca del vecino y se quedó debajo de una camioneta por unos instantes hasta que escapó:

“Miré a los niños y les grité ‘¡métanse! ¡métanse! ¡métanse!’. El puma volteó hacia mí y todavía miraba a los niños, entonces saltó sobre la cerca. Él seguía vigilando a los niños, así que tuve que salir para perseguirlo debajo de un auto y por las colinas“, detalló el señor.

El puma es común en esa zona

Otro de los vecinos de la zona, Andrew Mooney, comentó que este es quizá el ejemplar más grande que se haya visto rondando por la zona y, según su testimonio, no es la primera vez que se ve a uno de estos animales en la localidad: “tenemos muchos avistamientos de pumas por aquí y todos parecen ser del tamaño de un lince pequeño. Este estaba bien alimentado“.

La localidad de Pacifica, aledaña a la ciudad de San Francisco, se caracteriza por ser una zona cubierta de montañas hacia el exterior de los suburbios. Es en ese ecosistema rocoso donde los pumas habitan, por lo que no es extraño encontrar uno de repente. Aún así, los vecinos han decido extremar precauciones. “Cuando saco a mi perro ahora lo llevo en brazos o le pongo una correa. Sería un bocadillo”. Con todo y el peligro que el gatote podría significar, los vecinos han pedido que no se le sacrifique si lo llegan a capturar.