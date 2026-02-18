Lo que necesitas saber:

La historia del bebé macaco Punch se ha viralizado y ha concentrado donaciones para él en el Zoológico de la ciudad de Ichikawa.

Ahora sí que como dicen en las redes: “No pagamos internet para llorar”, aunque lo cierto es que la compleja historia de Punch, un mono macaco bebé, ha unido a la comunidad de la prefectura de Chiba en Japón.

Y, en general, a la gente en redes sociales que justo ha viralizado la historia de Punch y su muñeco de peluche.

Preparen los pañuelos: La historia de Punch, un mono abandonado, y su amigo de peluche
Foto: @nexta_tv

La historia de Punch, un mono abandonado por su mamá y grupo

Se trata de una historia difícil, de adaptación y amistad: Punch (Punch-kun en japonés) es un bebé macaco que habita en el Zoológico de la ciudad de Ichikawa en Chiba, Japón.

Ha sido criado por cuidadores expertos, luego de que su mamá y su grupo lo abandonaran después de nacer.

Los criadores decidieron llevarlo a otro recinto con oooootro grupo de monos, pero a Punch le costó trabajo adaptarse por la hostilidad mostrada por sus similares.

Preparen los pañuelos: La historia de Punch, un mono abandonado, y su amigo de peluche
Foto: @ichikawa_zoo

Ya en el Zoológico de la ciudad de Ichikawa, sus cuidadores decidieron regalarle un orangután de peluche, un poco para que encontrara algo de compañía y el resultado fue este:

El bebé macaco lleva a su juguete de peluche a todas partes y lo que muchos ven en esa compañía es una especie de amigo sustituto de su grupo y también de su mamá.

Preparen los pañuelos: La historia de Punch, un mono abandonado, y su amigo de peluche
Foto: @ichikawa_zoo

Las fotos y videos de Punch se han vuelto virales, a tal grado que hay visitantes que se lanzan a este zoológico especialmente para verlo o para ayudar en lo que se necesita con distintas donaciones.

Si quieren seguir la historia de Punch-kun, acá les dejamos la cuenta de Twitter X) del Zoológico de Ichikawa que de vez en cuando comparte actualizaciones del día a día de este bebé macaco.

Lucy Sanabria

