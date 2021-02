‘Puppy Bowl’: El Super Bowl entre perritos que buscan ser adoptados

El día del Super Bowl todo mundo habla del Super Bowl, seas o no fanático del futbol americano. Bueno, hasta los amantes de las mascotas tienen un gran pretexto para unirse a la fiebre gracias al Puppy Bowl, un partido disputado entre perritos que buscan ser adoptados.

Conoce el ‘Puppy Bowl’

Resulta que año con año, antes de que se juegue el partido más importante de la NFL, un grupo de perritos sin hogar entran a una pequeña cancha para jugar un partido lleno de emoción (y mucha ternura), con el objetivo de concientizar a la población estadounidense sobre la importancia de la adopción.

El primer Puppy Bowl se celebró en el 2005, por lo que este año se jugó la edición XVII (17, pa’ los que no hablan romano). Se transmite por Animal Planet en Estados Unidos y, según informa Milenio, todos los perritos que han participado a lo largo de la historia encontraron un nuevo hogar luego del gran juego.

70 perritos participaron este año

El Puppy Bowl de este año lo disputaron el Team Ruff contra el Team Fluff, y fueron un total de 70 cachorros de entre tres y seis meses de edad los que entraron a la cancha para ganarse un lugar en el corazón de los espectadores (¡Awwww!).

Además, la iniciativa cuenta cada año con diferentes anfitriones para hacer el evento todavía más atractivo, y el Puppy Bowl XVII contó con la presencia de la presentadora Martha Stewart junto con el mismísimo Snoop Dogg.

Y tal como ocurre en el Super Bowl, donde un jugador es elegido como el más valioso una vez que termina el partido, el Puppy Bowl también designa a un perrito como el mejor jugador en la mini cancha, lo que sin duda lo convierte en el más buscado por todos los espectadores que encuentran en el evento a su nueva mascota.

Start your tailgate party early before #PuppyBowl kicks off Sunday at 2P on #discoveryplus. Puppy Bowl Presents is now streaming:

🐶Puppy Bowl Nation

🐶🐶Best in Show

🐶🐶🐶Pre-Game Show

🐶🐶🐶🐶The Dog Games Download & subscribe now 📲 https://t.co/fpJ08WH2lN pic.twitter.com/hdP12lxS3R — Animal Planet (@AnimalPlanet) February 6, 2021

El proceso de adopción se informa durante el juego

Todos los cachorros que participan en el Puppy Bowl pertenecen a refugios de Estados Unidos y es durante la transmisión que se explica el procedimiento para adoptar a uno de los participantes, por lo que los espectadores deben estar muy atentos si quieren integrar a su familia a algunos de los adorables perritos.

Who will be crowned MVP of the game?

Let us know your predictions below👇 #PuppyBowl pic.twitter.com/YDyRtasOwN — Animal Planet (@AnimalPlanet) February 7, 2021

Una inactiva muy original (y tierna) que ojalá países como México adopten pronto aprovechando la gran expectación que genera el Super Bowl y el amor que le tenemos a los perritos por estos rumbos, ¿a poco no?