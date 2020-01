Aunque acá en México no es obligatoria, tampoco es un secreto que hay varias personas en el país que viven de las propinas que reciben en los lugares donde trabajan casi de a gratis y sin un sueldo fijo, siendo los meseros, los empacadores de supermercados –adolescentes y adultos mayores– y los despachadores de gasolina, algunos de ellos.

Muchos acostumbramos a dejar el 10% de nuestro consumo como propina, sin embargo, este nuevo año planea cambiar un poco la dinámica con el “2020 tip challenge”, un reto que está animando a la gente a dejar una propina que incluya el año que acaba de comenzar, y la cual ya tiene su primera historia de éxito.

Y es que en Alpena, Michigan, una mujer llamada Danielle Franzoni –quien trabaja como mesera en un restaurante local–, se ha hecho viral gracias a una propina de 2 mil 20 dólares (unos 38 mil 200 pesos aproximadamente) que recibió por parte de una pareja que sólo fue a consumir una comida de 23 dólares en plena víspera de Año Nuevo. ¡Es en serio!

“Feliz año nuevo. 2020 Tip Challenge”, fue lo que la bondadosa pareja anónima escribió en la factura que le dejaron a Danielle, quien no podía creer lo que le había pasado en su trabajo, el cual consiguió luego de mudarse a Alpena para comenzar su vida otra vez, ya que un tiempo estuvo viviendo en un refugio para personas sin hogar, en donde estuvo debido a los problemas de drogadicción a los que se enfrentó hace unos años.

Ahora, con la propina que Danielle Franzoni recibió, la mujer ya pudo mudarse a su propio hogar. “Voy a construir un futuro debido a esto”, le dijo a WXYZ, afiliada de la cadena CNN. “Mis hijos tienen un futuro y yo tengo un hogar. Es algo grande”, comentó la afortunada mujer.

Regresando un poco al tema del “2020 Tip Challenge”, el objetivo es dejar como propina una cantidad que se pueda formar con la cifra 2020. Por ejemplo, pueden ser 20 pesos con 20 centavos (20.20), 202 pesos, o 2 mil 20 pesos.

Este reto –que espera viralizarse– es la versión de este año del “Tip the Bill Challenge”, el cual nació en 2018 y que alentaba a las personas a dejar a los meseros una propina del 100 por ciento, acompañadas con el hashtag #TipTheBillChallenge escrito en las facturas, las cuales después eran posteadas en redes sociales por los clientes o los meseros involucrados.

