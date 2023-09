La historia detrás del meme: El origen del 'Skibidi Toilet'

Lo que necesitas saber: El 'Skibidi Toilet' es cada vez más popular entre los niños. ¿De qué va la serie donde vemos a los inodoros con cabezas humanas?

Nos reunimos nuevamente para conocer –o de paso entender– otro trend viral que ha enganchado a la chaviza de internet. Y es que en esta ocasión hablaremos sobre el origen del Skibidi Toilet, un trend de TikTok que se ha hecho bastante popular entre los niños y niñas que usan la app.

La primera pregunta que nos deberíamos hacer es por qué niños tienen cuentas de TikTok (se supone que los usuarios deben tener al menos 16 años), pero esa es un tema para otro día. Hoy nos enfocaremos en las cabezas dentro de inodoros que cada vez se vuelven más famosas.

El Skibidi Toilet es toda una sensación en redes sociales. Foto: YouTube

El ‘Skibidi Toilet’ se ha vuelto todo un fenómeno de internet

Tampoco se lo vayan a tomar literal. Nos referimos a esos videos donde niños se emocionan al escuchar una especie de tonada que dice más o menos lo siguiente: “Brr Stibidi Dop Dop Dop Dop Dop, Yes Yes Yes Yes, Shtib Shtibidi Dip Dibidi”.

Se trata de un filtro que les pone la cabeza dentro de un inodoro y en el cual simulan estar escapando de una cámara de vigilancia que usa traje (sí, leyeron bien). Acá les dejamos un ejemplo para explicar mejor esto que acabamos de decir:

Todo nació gracias a un creador de contenido en YouTube

Para muchos de nosotros este filtro no es más que una idea que bien se le pudo ocurrir a los creadores de series como ‘Un Show Más’ o ‘El Increíble Mundo de Gumball’. Sin embargo, se basa en personajes de una serie que se ha vuelto muy famosa en YouTube.

Se trata de ‘Skibidi Toile’, la serie de 61 episodios (por ahora) que un creador de contenido, llamado Alexey Gerasimov, tiene en su canal de YouTube ‘DaFuq!?Boom!‘, donde ya acumula poco más de 28 millones de suscriptores que no se pierden esta producción animada.

El creador de esta bizarra serie ya cuenta con más de 20 millones de suscriptores. Foto: YouTube

La serie ‘Skibidi Toilet’ habla sobre la batalla entre inodoros y cámaras

‘Skibidi Toilet’ tiene episodios que no son largos en realidad (el episodio más largo es de casi 3 minutos) y es hecha con el programa Source Film Maker. Pero quizá eso no es lo más interesante, sino más bien las imágenes bizarras y la historia que ha enganchado a millones.

La serie ‘Skibidi Toilet’ cuenta la historia de una ciudad donde los inodoros, llamados como la serie en sí, cobran vida y buscan dominar al mundo. Algo que evitarán los Cameramen: cámaras de circuito cerrado que usan trajes (como el filtro de TikTok que mencionábamos al principio).

Los personajes son bastante inusuales y los episodios de ‘Skibidi Toilet’ duran sólo un par de minutos.

Muchos la identifican gracias a su pegajosa canción

El primer capítulo de la serie se estrenó en febrero de este año y deja ver a una persona que va al baño sin imaginar que su inodoro cobraría vida. La taza de baño canta el remix de la canción “Give It To Me”, de Timbaland, y la rola “Dom Dom Yes Yes” de un cantante originario de Bulgaria, llamado Biser King

Desde entonces, en la serie que ya cuenta con 19 temporadas, cada episodio cuenta la lucha entre los Skibidi Toilets y los Cameramen, quienes armados con las herramientas más absurdas jamás imaginadas, buscan destruir a los inodoros que pueden morir si alguien les baja la cadena.

Los niños son quienes más se emocionan con los personajes del ‘Skibidi Toilet’

Aunque esos son los personajes principales, en la serie nos muestran la perspectiva de un Cameramen que es capturado por un Skibidi Toilet, y también aparecen otros dispositivos como televisiones y bocinas que se unen a la batalla contra los inodoros.

La serie comenzó como una especie de broma/hobbie por parte de Alexey Gerasimov, quien jamás se imaginó la repercusión que el ‘Skibidi Toilet’ tendría en el mundo de internet. Tanto que actualmente los fans esperan los nuevos episodios como si fuera la última temporada de ‘Game of Thrones’.

Foto: YouTube

Tanto que ya existen decenas de productos sobre los personajes de la serie

A pesar de que muchas personas han criticado que el contenido de ‘Skibidi Toilet’ es violento para los niños, otros consideran que justo la serie de YouTube les llama la atención por los episodios cortos que pueden entender perfectamente.

Lo cierto es que ‘Skibidi Toilet’ no sólo se quedó en redes sociales, pues actualmente existen desde objetos como ropa, peluches y hasta piñatas o presentaciones de botargas (como esas que van a las fiestas infantiles) con los personajes de la serie.

En internet ya pueden encontrar varios productos sobre los personajes de ‘Skibidi Toilet’. Foto: Google

Como pueden ver, el ‘Skibidi Toilet’ no es sólo una tendencia viral y extraña de internet, aunque muchos podemos decir que en realidad se trata de una prueba de que en las redes sociales podemos encontrar cosas bizarras que serán amadas por la gente. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

