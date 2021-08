Qué es un Beer Garden y cómo armarlo en casa

Cualquier momento es digno de echarse una chela, ¿a poco no? Pero hasta parece que cuando estás bien relax con tus amigos, música chidita, rodeado de plantitas y con comida bien rifada te sabe mejor. No es solo cuestión de percepción, es un hecho. No lo decimos nosotros, ¡lo dice la ciencia! Bueno, tal vez no, pero neta sí te sabe diferente la chela cuando estás en un ambiente cool.

Pues los expertos en tomar cerveza lo supieron desde hace muchísimos años y crearon el lugar perfecto para levantar el tarro y acá nos dimos a la tarea de contarte qué es y cómo armarlo. OJO: Pon mucha atención porque hay alguien que se está poniendo guapo y te puede hacer realidad este rinconcito chelero. ¡Sigue leyendo!

¿Qué es un Beer Garden?

Primero lo primero. Su traducción es literal un jardín de cerveza y tal vez lo hayas topado así o en su versión en alemán: Biergärten. Estos geniales lugares tuvieron su origen en Múnich, la región de Baviera, allá en el siglo XIX y se distinguen por estar ubicados al aire libre, rodeados de naturaleza con algunas mesas y sillas campiranas para disfrutar de una buena chela con su respectiva botanita que los mismos clientes llevaban.

Ah, pero en sus inicios sí eran muy estrictos en cuanto a lo que debía ser un Beer Garden, pues normalmente solo estaban disponibles durante el verano – la época más benévola en cuanto a clima se refiere – además que en algunos lugares solo servían cerveza oscura y era obligatorio que los clientes llevaran su propia comida para acompañar tan finas bebidas; pero con el tiempo, las reglas empezaron a ser más flexibles y así fue como surgieron lo que conocemos ahora como estos paraísos cheleros donde sí puedes comprar comida, pero también puedes llevarte tu itacate. Eso sí, las plantitas, el mobiliario de madera y una buena cerveza son infaltables.

¿Cómo puedes armar tu propio Beer Garden?

Pues sí todo muy bonito, pero la verdad nada como disfrutar de tu chela en casa y a tu gusto. Si bien hay lugares muy cool para ir a probar diferentes cervezas, siempre se antoja tener un rinconcito en casa, así que lo primero que debes checar es dónde se van a sentar, puedes utilizar esas sillas y mesas de madera despintadonas que ya no se ven tan chidas en tu sala pero que sí son muy funcionales en el jardín.

Ahora, sabemos que es difícil contar con un jardín tan grande en una ciudad, si no lo tienes puedes elegir un espacio amplio en tu casa o depa y decorarlo con plantas, algunos cuadros vintage de bares o anuncios de cerveza, y eso sí, unas buenas bocinas porque la música no puede faltar, al igual que la comida, si bien lo tradicional son los pretzels y algunas salchichas alemanas, acá lo puedes adaptar con tus favoritos de siempre: botanas, frituras, alitas o hasta una carnita asada… ¡Pos oye! Y obvio, es obligatorio tener una cerveza bien rifada.

