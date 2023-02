Como cada tercer lunes de febrero Estados Unidos celebra el Día de los Presidentes —o Presidents Day—. Este año toca el lunes 20 de febrero y eso sólo significa una cosa: ¡A celebrar los días libres en Los Ángeles! Aquí te dejamos algunas ideas.

¿Cuál es el origen del Día de los Presidentes?

Foto: Getty Images

Pregunta de examen: ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? ¡Exacto! George Washington… lo tenías en la punta de la lengua. Este señor nació un 22 de febrero de 1732 y, al ser el primerísimo mandatario en EE.UU., el gobierno dedicó ese día para conmemorar su cumpleaños.

Cuál happy birthday to you, dear “Yorch” ni qué nada, “¡apartemos un día en su honor!”, exclamaron los estadounidenses allá por 1885. Originalmente lo llamaron Washington’s Birthday Day —y así sigue llamándose oficialmente—, pero llegó 1971 y le cambiaron la fecha y el nombre a Día de los Presidentes. Para aprovechar de una vez, ¿no? ¡Festejemos a todos y cada uno de los presis!

¿Cómo celebrar el Día de los Presidentes en Los Ángeles?

Foto ilustrativa: Pexels

Eventos especiales

En el Fairmont Century Plaza tendrán un show impresionante de danza aérea a cargo de la compañía BANDALOOP. Si le tienes miedo a las alturas no te recomendamos este baile con altura de 19 pisos.

¡A reír hasta morir con los presidentes de la comedia! En Lost Chord Guitars se reunirán algunos comediantes famosos. Las ganancias se donarán a Defy Ventures, una organización dedicada a la reinserción social.

Date una vuelta por lugares icónicos

Foto: Getty Images

La Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan tiene preparada una tarde de diversión para toda la familia; música en vivo, manualidades y hasta dobles de los presidentes más icónicos.

El Parque de Santa Anita armará la clásica carrera de caballos pura sangre, donde la diversión, la buena comida y los momentos inolvidables nunca faltan.

¡Aprovecha los descuentos!

Foto ilustrativa: Pexels

Esta es la parte buena: Algunas grandes tiendas y marcas se rifan con descuentos de hasta 50% en productos seleccionados como Best Buy, Dell o Bed, Bath and Beyond. AQUÍ puedes ver una lista completa.

También puedes preguntar por ofertas locales en restaurantes, cafeterías o mercados.

¿Qué lugares cierran el Día de los Presidentes en Los Ángeles?

Foto ilustrativa: Pexels

No todo es risas y diversión. Si planeabas hacer algún trámite importante o una movida en el banco, mejor cambia la fecha y tus planes. Estos son los lugares que cierran el Día de los Presidentes:

Bancos

Servicio Postal

Oficinas de gobierno

Corte Superior de California del Condado de Los Ángeles

Biblioteca Pública de Los Ángeles

Biblioteca del Condado de Los Ángeles

¡Disfruta el fin de semana largo del Día de los Presidentes en Los Ángeles!