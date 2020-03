El mundo se encuentra en estado de alerta causada por la cepa COVID-19. Un virus de fácil contagio que ataca las vías respiratorias de las personas que lo contraen. En cuestión de dos meses, ha paralizado casi todas las actividades mundiales y ha obligado a decenas de países emitir decretos de cuarentena obligatoria y/o fuertes recomendaciones de aislamiento a medida de lo posible. Sin embargo, al parecer aún hay gente que no parece entender la gravedad de la situación ni con cifras como 332,930 casos confirmados y más de 14,500 muertes en el mundo. Un ejemplo claro, es el nuevo video viral de un hombre que se grabó lamiendo artículos de un Walmart mientras decía: “¿quién le teme al coronavirus?”.

En el video se puede ver a este sujeto parado a lado de varios artículos de higiene personal, y antes de lamerlos, también expresa la frase “no toques tu boca”. Para acompañar esta acción, el hombre agregó en la descripción del video “soy un imbécil asqueroso”. Esto, por supuesto, desató reacciones y enojo a lo largo de Twitter, donde varios usuarios dijeron que merecía ir a la cárcel o negarle la atención en caso de contagio.

