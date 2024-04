¿Sorpresa? Este es el ranking de los países más odiados del mundo

Lo que necesitas saber: La consultora World Population Review dio a conocer el ranking de los países más odiados del mundo y acá les contamos cuáles son y quienes ocupan el top 3.

Dirían las abuelitas que “nadie es monedita de oro” y esa frase no sólo aplica a las personas en general, sino también a los territorios en las que éstas viven. Sino nada más chequen este ranking de los 15 países más odiados en todo el mundo.

Muchos aún no los visitan y sólo saben lo que ven en noticias o se comenta en la cultura popular, mientras que otros ya viajaron allá y se dieron cuenta de que son verdaderas o falsas las cosas que se dicen en cada uno de los países en el mundo.

En el mundo hay varios países que son ubicados por su buena o mala fama ante la población mundial. Foto: Getty Images

Existen cientos de países en todo el mundo

Lo cierto es que la mayoría de las personas tiene una o varias opiniones sobre otros países (además del suyo), que están influenciadas en cuestiones como los gobiernos y su actuar, la cultura, sus intervenciones militares e incluso la manera en la que los locales tratan a los turistas.

Como todo, las opiniones que la gente hace sobre otros países pueden ser tanto buenas como malas. Y en esta ocasión World Population Review, una consultora independiente que hace análisis y encuestas, dio a conocer su ranking de los países más odiados del mundo.

Aunque hay países que son conocidos por ser odiados por los habitantes de otras naciones. Foto: Getty Images

Pero acá hablamos de los 15 países más odiados en el mundo (según World Population Review)

De acuerdo con el portal, si bien no existe una lista definitiva que se base exactamente en si la gente odia o no estos países, ellos se dieron a la tarea de combinar la información en informes y encuestas de opinión pública sobre el tema en todo el mundo.

La lista se hizo con base en lo que arrojó esa combinación y acá les dejamos el top 10 de esos países que no son precisamente los favoritos de otras personas en el mundo.

Banderas del mundo. Foto: Getty Images

Empecemos con los lugares 15 al 6 donde si bien World Population Review no da una explicación, nos damos cuenta que son países que estuvieron involucrados en conflictos bélicos, son conocidos por sus normas sociales estrictas o incluso son percibidos como lugares donde hay conflictos y pobreza.

Ahí les va la lista:

15.- Nigeria

Imagen de Lagos, Nigeria. Foto: Getty Images

14.- Alemania

Bandera de Alemania. Foto: Getty Images

13.- Arabia Saudita

Arabia Saudita está cerca del top 10 de países más odiados en el mundo. Foto: Getty Images

12.- Japón

Osaka, Japón. Foto: Getty Images

11.- Reino Unido

El Big Ben, en Reino Unido. Foto: Getty Images

10.- India

El Rashtrapati Bhavan en la India. Foto: Getty Images

9.- Siria

Siria ocupa la novena posición en la lista. Foto: Getty Images

8.- Irak

La bandera de Irak. Foto: Getty Images

7.- Irán

Tehran, Iran. Foto: Getty Images.

6.- Pakistán

Karachi, Pakistán. Foto: Getty Images

Ahora sí va el top 5 de países más odiados del mundo

5.- Israel

Israel es señalado por el genocidio que ha causado en su disputa con Palestina (la cual se puso peor en los últimos meses), así como de ser aliado de Estados Unidos para poder hacer lo que quiere, como su reciente ataque a la embajada iraní.

Frontera de Israel / Foto: Getty

4.- Corea del Norte

Kim Jong-un no es precisamente el mandatario más querido en el mundo y no es raro. Corea del Norte es conocido de manera internacional por ser un país que está bajo un gobierno autoritario que controla y oprime a sus propios ciudadanos.

No sólo eso, ya que Corea del Norte también se involucra en pleitos con otros países de manera constante y luego nos da sustos de una posible tercera guerra mundial cuando sabemos que comienza a hacer pruebas o amenaza con usar todo su armamento nuclear.

Imagen de Corea del Norte. Foto: Getty Images

3.- Rusia

Casi el mismo caso de Israel: Rusia tiene fama de buscar cómo entrar a conflictos militares con otros países y aunque el país no goza de fama por tener gente cálida, su mala fama viene más de asuntos como la invasión a Ucrania en 2022 o tener alianzas con países como Corea del Norte.

De acuerdo con World Population Review, Rusia no es bien vista por países como Estados Unidos por haber participado en la Guerra Fría, interferir en sus elecciones de 2016 y también lo señalan de ser un país donde no existe la democracia o los derechos y libertades de su población.

Foto: Getty Images

2.- Estados Unidos

Esto no le va a gustar a los expats que lean esto (si es que ya se animaron a aprender algo de español), pero Estados Unidos está en el top 3 de países más odiados del mundo y el ranking indica que es principalmente por influir en acontecimientos internacionales que les pueden beneficiar.

No vamos tan lejos: en el reciente conflicto entre Irán e Israel (acá les explicamos qué pasó), Estados Unidos amenazó a Irán de no responder un ataque o entraría a defender a Israel cuando el gobierno de Biden literalmente no tenía ‘vela en el entierro’.

El Capitolio en Estados Unidos. Foto: Getty Images

A Estados Unidos también lo ubican por mandar tropas a otros países y abusar de su país para intimidar a otras naciones (sobre todo las que tienen petróleo o les pueden sacar provecho), provocando un sentir de que si no están a su favor, entonces están en su contra.

Y World Population Review menciona que parte del odio a Estados Unidos es por aspectos de su cultura: lucha entre liberales y conservadores, que los estadounidenses se creen superiores a los demás, su amor por las armas de fuego, así como el atraso en políticas públicas.

Los americanos son vistos en el mundo como personas que aman las armas de fuego. Foto: Getty Images

1.- China

Lo mismo que los demás países en el top 5. El mundo ve a China como un país gobernado bajo un régimen autoritario y opresor, así como de explotar a sus trabajadores para hacer productos que no duran por estar hechos con materiales de bajísima calidad.

Otros aspectos que influyen son ser la nación más contaminadora del mundo, hacer préstamos a países que no le podrán pagar, censurar internet e incluso el hecho de que allá se comen a los perritos, uno de los animales más queridos por la gente en el occidente (no por nada le dicen “el mejor amigo del hombre”).

China es el país más odiado del mundo, de acuerdo con World Population Review. Foto: Getty Images

México también está en el ranking de países más odiados en el mundo

Ahora sí que independientemente de que todos los países tienen matices y contrastes tanto buenos como malos, es interesante ver que los 5 países más odiados en el mundo tienen varias cosas en común. Tanto en sus gobiernos como en la cultura misma.

Y ya si se andaban preguntando, México si aparece en el raking de los países más odiados del mundo, peeero lo hace en la posición número 28 de la lista conformada originalmente de 30 países (pueden consultar la lista completa por acá), así que no nos fue tan mal. ¿O a ustedes qué les parece?

México, el capybara de los países, se ubicó en el lugar 28 en esta lista. Foto: Getty Images

