Ah, caray: RBD regresó con una canción nueva y las redes enloquecieron por completo

Si fuiste adolescente por ahí de la mitad de la primera década del 2000, seguro viviste el boom de aquella telenovela juvenil que arrasó con el rating en México y Latinoamérica: Rebelde. Y es que aunque el programa terminó, los miembros del elenco todavía se aventaron unos añitos alimentando su carrera con el grupo musical RBD, que sin duda fue otro hitazo de la industria (y de Televisa, por supuesto).

Pero como no todo dura para siempre, la banda se separó antes de que iniciara la década del 2010. Eso sí, aunque ellos se fueron un rato, la fiebre que ocasionó el proyecto no lo hizo; solo durmió impaciente en los fans que esperaban el regreso de los ídolos -ya no tan- juveniles. Y sucedió: RBD oficialmente regresó y las redes enloquecieron totalmente.

RBD regresó

Para bien o para mal, el fenómeno ocasionado por RBD nos abordó a todos. No hay una sola persona (ni siquiera tu amigo el más metalero) que no haya escuchado en su vida una canción del grupo. Y hay que aceptarlo: por ahí, sin querer, habrás tarareado alguna de sus canciones, la más clásica aquella que decía “y soy rebeldeeeee”.

Luego de unos años de haber estado separados, algunos miembros decidieron reunirse para revivir viejas glorias. Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Chistian Chávez reformaron, sin Alfonso Herrera y Dulce María, a la banda para lanzar un nuevo sencillo titulado “Siempre He Estado Aquí”. Y eso no es todo: los muchachos se preparan para un concierto virtual el 26 de diciembre con el que seguro varios fans desempolvarán el viejo uniforme tan característico de la telenovela.

Ver en YouTube

También puedes leer: RARO NIVEL: ¿SABÍAS QUE GORILLAZ EN REBELDE ENTREVISTARON A GORILLAZ?

La fiebre ‘rebelde’ toma las redes sociales

La reaparición de RBD no pasó desapercibida en redes sociales. Es que imagínense, ellos se separaron justo cuando nadie utilizaba precisamente Spotify o aplicaciones de streaming similares para escuchar música. Ahora, con su nueva canción y su antiguo catálogo ya en plataformas además de una presentación virtual, los ‘chicos malos’ de la Elite Way School regresan y sus seguidores despertaron esa ansías que tenían guardadas desde hace años.

Y vaya que los fans se dejaron ir con todo en Twitter. Con memes y comentarios llenos de efusividad, los usuarios demostraron que RBD sigue vigente en los corazones y los playlist de aquellos que crecieron con sus canciones. Y tú ¿andas tan rebeldes como ellos? Checa las reacciones a continuación.