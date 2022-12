Navidad norteña be like: La épica reacción de un niño que recibió carbón por parte de Santa Claus

Aunque se dice que hace miles de años esto era más una bendición que otra cosa, en la actualidad se sabe que Santa Claus suele dejar carbón a todos los niños y niñas que se portan mal durante el año. Algo que por supuesto lleva a todos a hacer su máximo esfuerzo por ser buenos.

Y es que en esta época donde los regalos están a todo lo que da (para la mayoría de los niños), está de más el decir que nadie quiere recibir un pedazo de carbón debajo del arbolito. Claro, a menos que vivas al norte y te gusten las carnitas asadas.

Foto: Pexels

Un niño recibió carbón por parte de Santa Claus

Lo decimos porque en TikTok un niño se volvió viral gracias a la inesperada reacción que tuvo al abrir su bolsa de regalo y ver que Santa le dejó puro carbón. Algo que más que un castigo vio como la oportunidad de su vida. ¡Nos salió bien abusado!

En el clip, publicado por la usuaria Amalia García, nos muestra cómo el niño llamado Nicolás abre la bolsa de regalo con esperanza de que sea el Nintendo Switch que le pidió a Santa. O al menos eso se escucha decir a las mujeres que están con él.

Foto: @amaliagarciatorre5 (TikTok)

Pero en vez de agüitarse, vio una oportunidad

Sin embargo, al abrir la bolsa el niño se da cuenta que nomás’ le trajo puro carbón. “Ah, Santa, me la volviste a hacer”, dice el pequeño que seguramente no es la primera vez que se enfrenta a esta situación. Aunque eso no es lo más sorprendente.

Al final del clip el niño se ríe y dice que su regalo, al cual hasta le da un beso, le sirve para armar una carnita asada. “Mi carboncito para la carnita asada”, dice Nicolás con una resiliencia que neta sí le admiramos.

Va el video en cuestión:

No pues bien dicen por ahí que todo en la vida depende del cristal con que se mire, pues donde unos ven obstáculos, otros ven ganancias. Menos mal el buen Nicolás no se agüitó, ¡mejor suerte pal’ próximo año!