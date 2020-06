Con la cuarentena, la pandemia de coronavirus, la situación económica y más problemas que nos rodean en la actualidad, muchos sólo queríamos despertar hasta tarde este domingo para despejarnos un poquito. Pero como siempre, el 2020 dijo “no en mi guardia” y levantó a los habitantes de la CDMX con un sismo de magnitud 2.9 con epicentro al suroeste de la alcaldía Benito Juárez.

Así es, si se acaban de levantar y no entienden el caos que hay en redes sociales, les contamos que minutos antes de las 10 de la mañana se registró un sismo en la CDMX que se sintió en varios puntos de la ciudad. Debido a que su epicentro fue en la capital, la alerta sísmica se activó y por ende la gente tuvo que salir cuando sintió el movimiento, el cual fue fuerte pero breve.

Al final tal parece que todo quedó sólo en un susto, pero como era de esperarse las reacciones se dejaron venir a granel y acá les dejamos algunas de las que nos encontramos sobre el sismo percibido en la CDMX:

#sismo en alcaldía alvaro obregon. Ya, no? pic.twitter.com/wghLYUkSr0

—Es domingo me voy a levantar bien tarde El #Sismo : ¡Pues nó mi ciela! pic.twitter.com/i2j4cVpegi

(El 2020 existe)

Yo: wey ya, me quiero morir

(Tiembla)

Also me: #sismo #Temblor pic.twitter.com/XpI0AWjgo0

— Eduardo Araujo (@lalonga_) June 7, 2020