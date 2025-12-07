Recetarios para la cena navideña presenta: 5 maneras fantásticas para preparar Romeritos

Lo que necesitas saber: Entre los ricos platillos que una cena navideña mexicana debe incluir están los romeritos. Aquí tenemos algo de su historia, su tradición y 5 maneras de prepararlos.

La Navidad en México significa muchas cosas: reunirnos con nuestros seres queridos, prender luces de bengala, partir una piñata, tomar un vaso de ponche caliente, y sobre todo, debatir con la familia si los romeritos, que hizo una tía son o no ricos. A propósito de esto, y para difundir la supervivencia de este plato de origen prehispánico, hemos averiguado muchas maneras de prepararlos.

Los romeritos son un platillo mexicano./Imagen Cocina con Sabor a Guerrero Facebook

Los romeritos son una delicia absolutamente endémica, entre otras cosas, porque se preparan con un tipo específico de quelite, cuyo consumo data del imperio azteca. A la par del epazote o de las verdolagas, esta hierba comestible se cosecha especialmente en Ciudad de México y el Estado de México, a finales y principios de año.

Aunque el romerito se puede preparar de muchas maneras, la receta más popular se llama “revoltijo”, un plato delicioso que involucra una salsa a base de mole poblano, nopales, papas, huevos, y según la región donde se preparen, puede incluir camarón seco o toritas de camarón.

Como buen plato mexicano, su preparación depende del lugar en que es preparado./Imagen Arte y Cultura Xochimilco Facebook

La historia de este plato es milenaria, entre otras cosas porque los romeritos eran un ingrediente fundamental en la gastronomía prehispánica. Sin embargo, tras la llegada de los españoles, la hierba se recicló en el tiempo y se volvió esencial en muchos conventos coloniales donde las monjas virtuosas lo combinaron con ingredientes europeos.

Larga vida al quelite

Quelite es el nombre genérico que se le da una gran variedad de hojas, tallos, flores o plantas silvestres que son adecuadas para su uso como alimento. De hecho, su singular nombre proviene de la palabra náhuatl “quilitl” que se traduce literalmente como “hierba comestible”.

Es interesante destacar que aunque un observador poco entrenado pensaría que los quelites son maleza que crece entre las milpas, desde tiempos remotos en nuestro país se les ha visto como verduras poderosas que son fundamentales no sólo por sus poderes botánicos, sino por ser una parte principal de la tradición gastronómica en México.

El quelite se usa en diferentes platillos desde los tiempor prehispánicos/Imagen fundacionunam.org.mx

Hay que destacar que existen al menos 500 de tipos de quelites a lo largo del territorio nacional, de los cuales 358 se pueden comer. Cada uno es originario de una región distinta y tiene un sabor diferente, que deambula entre lo terroso y lo amargo, contrastes que le dan a los platillos una u otra personalidad.

Los quelites son adaptables, ya que crecen en la temporada de lluvias y en muchas ocasiones no es necesario sembrarlos. Además, son profundamente nutritivos, ya que contienen vitamina A, son una buena fuente de fibra y aportan minerales como el hierro, calcio y magnesio.

Los romeritos son uno de los tantos tipos de quelites comestibles que hay./Imagen Corenadr Facebook

Entre los ejemplares más famosos de los quelites, es decir esas hierbas que usamos cotidianamente en nuestra alimentación, están los romeritos, la verdolaga, el huazontle, el chipilín y por supuesto la flor de calabaza.

Cinco recetas de romeritos

Dicho todo lo anterior, servir romeritos en la cena navideña es una manera fantástica de mantener viva la gastronomía prehispánica. Asimismo, es un poético homenaje a nuestras poderosas milpas, esos pedazos de tierra que nos han transmitido valiosas lecciones ecológicas, desde hace siglos.

Romeritos en revoltijo

El emblemático platillo de Navidad en México, se debe preparar con un día de antelación, ya que según los expertos, hay que tener paciencia y darse el tiempo de cocinar apropiadamente cada una de sus partes.

Ingredientes:

Romerito fresco

Chile pasilla

Camarón seco, sin cabeza y pelado

Mole en pasta

Papas Cambray

Nopales tiernos

Caldo de pollo

Manteca

Sal al gusto

Hay que preparar los ingredientes por separado. Asar el chile, cocer los romeritos, sofreír las papas y los nopales, y remojar y pelar el camarón seco. Por su parte, se recomienda preparar el mole por separado, disolviendo la pasta en caldo hasta que espese. Una vez que está todo listo, hay que juntar minuciosamente todos los ingredientes y cocinar a fuego lento hasta que los sabores adquieran una armonía.

La deliciosa combinación de romeritos con mole es la más típica que tenemos./ Imagen Amanoarte Facebook

Pollo relleno de romertitos

Para los que quieran una receta que incluya proteína y que sea un poco más sustanciosa, esta es una opción extraordinaria

Ingredientes:

1 pollo entero para rellenar

Romeritos cocidos y picados

Carne molida (de cerdo o res)

Chorizo

Almendras y pasas

Orégano, tomillo, sal y pimienta

Lo primero es preparar el relleno, para eso hay que saltear la carne con el chorizo, los romeritos y los frutos secos. Después hay que introducir la mezcla en la cavidad del pollo y cerrar con hilo. Finalmente hay que meter el platillo a una fuente con mantequilla y hornear a 180°, hasta que el guiso esté dorado y cocido.

Los romeritos también van muy bien como relleno./Imagen Unsplash

Quesadillas de Romeritos

He aquí una manera rápida, fácil, original y altamente deliciosa para potenciar el sabor de los romeritos.

Ingredientes:

Romeritos cocidos y picados

Tortillas de maíz (de preferencia azul)

Queso para fundir (Oaxaca, chihuahua o asadero)

Manteca para freír

Hay que saltear en un sartén con un poco de aceite los romeritos por tres minutos. El siguiente paso es calentar la tortilla, colocar una porción de queso y agregar la hierba crujiente. Finalmente, se recomienda freír hasta que la tortilla quede tostada y el queso se haya derretido.

Una manera fácil y rápida de disfrutarlos./Imagen Quesos Bionda Facebook

Romeritos con aceite de oliva

Para los que quieren comer romeritos, pero no les encanta el mole o la receta tradicional, esta propuesta funciona como una guarnición que es bastante sencilla de preparar, libre de picante y por demás exquisita.

Ingredientes:

Romeritos frescos y lavados

Aceite de oliva virgen

Ajo

Cebolla

Sal

Lo primero es cocer los romeritos en agua con sal hasta que estén tiernos. Luego, hay que saltear el romero aparte y sofreír en otro sartén nuestras verduras con aceite de oliva. El último paso consiste en mezclar todo y sazonar según nuestra preferencia.

Prepáralos a tu gusto./Imagen Arte y Cultura Xochimilco Facebook

Ensalada de Romeritos

Como lo mencionamos anteriormente, los romeritos son altamente nutritivos y se pueden comer crudos. En ese sentido, esta ensalada es la opción para los que quieren probar el sabor verdaderamente silvestre de esta hierba.

Ingredientes:

Romeritos

Naranja

Aguacate

Quedo Cotija

Pepitas de girasol

Vinagreta: aceite de oliva, jugo de limón y sal y pimienta

Se tienen que cortar los ingredientes, mezclaros para que los sabores queden balanceados y listo 😉