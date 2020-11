“Son el Grinch que arruinó la Navidad”: Conductora de television regaña a la gente y se hace viral

Se nos dijo, se nos advirtió e incluso se nos repitió… La pandemia de coronavirus en México convirtió dos semanas de encierro en siete meses de aislamiento social. Y sí, por mucho que queramos culpar a las autoridades (que sí tienen algo que ver) de lo sucedido, también hay que admitir que mucho de esto ha sido por el comportamiento de la sociedad ante la emergencia sanitaria.

Fiestas, personas sin cubrebocas, tapetes sanitizantes más secos que el corazón de tu ex, gel antibacterial que parece engrudo y personas sin sana distancia son algunas de las cosas que han ayudado a que la pandemia de COVID-19 no disminuya en gran parte de nuestro país y por ende, que sigan las restricciones en algunas actividades.

La situación del COVID-19 no disminuye en México

Aunque a principios de marzo muchos estábamos con el mood de “No pasa nada, oiga” y hasta creímos que para finales del 2020 ya podríamos ir a fiestas de Halloween o estaríamos pensando en los regalos para Navidad, la realidad es que México ya cuenta con más de un millón de casos acumulados y casi 100 mil muertes por coronavirus.

Y claro que la situación es molesta para muchos que se han perdido de grandes celebraciones ante la pandemia. Una de ellas es esta conductora de televisión que aprovechó su espacio al aire para regañar a todos los que arruinaron la Navidad de 2020, pues gracias a que no se cuidaron del COVID-19 no habrá posadas y otras cosas dentro de esta celebración.

Una conductora de televisión regañó a quienes arruinaron la Navidad

Se trata de Maria Julia Lafuente, conductora de televisión en el canal 6 de Monterrey, quien en su reciente espacio televisivo le llamó la atención a las personas de Nuevo León y todo el país, ya que a pesar de las advertencias de hace unos meses nadie le hizo caso, y por eso no habrá Navidad este 2020.

“Claramente les advertí que si queríamos Navidad, teníamos que ser prudentes y ponernos las pilas. Eso se lo dije hace unos meses, se los repetí en varias ocasiones desde mi trinchera y nadie me hizo caso”, mencionó María Julia al informar que Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, prohibió las posadas en dicho estado.

Culpa a los que se anduvieron paseando sin respetar las medidas sanitarias

“No habrá oportunidad de ese tradicional festejo decembrino. Váyase olvidando de los intercambios, del brindis, de bailar con los compañeros y compañeras del trabajo, de los tamalitos, de los cánticos, de pedir posada, de acostar al niño Dios, de las colaciones, de las piñatas, de todo. Olvídese de todo”, dijo la conductora de televisión.

“Y si se va a enojar hágalo, hágalo pero con usted mismo, con el vecino y con el compadre que nunca dejaron de hacer sus fiestas, sus reuniones, que siguieron en la pachanga, que andaban en paseo en el centro sin ninguna necesidad; que se fueron a Cancún, a Guanajuato a Querétaro, a Puerto Vallarta”, agregó Lafuente en su regaño que sí nos puso tristes, la verdad.

Se los dejamos a continuación:

¡Qué triste Navidad nos espera! y ¿sabe qué? Todos ustedes son el Grinch por no acatar las medidas de sanidad. Ya nos prohibieron las posadas y no me extrañaría nada que las autoridades se pongan muy estrictas ahora en diciembre… pic.twitter.com/9omYEHstDJ — Maria Julia Lafuente (@licmariajulia) November 16, 2020

Como escucharon, la conductora de televisión se fue con todo a aquellos que no usaron cubrebocas, no se quedaron en casa y a quienes llamó el Grinch que arruinó la Navidad de 2020, mismos que ahora provocarán que las autoridades (al menos en Nuevo León) se pongan más estrictas que nunca, pues seguramente andarán buscando fiestas clandestinas y otorgando multas a los que no acaten las órdenes durante el fin de año. ¿Por qué somos así? 😔