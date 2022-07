¡Pero qué diablos les pasa! Ay, perdón, no se vayan a ofender estos religiosos por semejante palabrota (sarcasm alert). Un grupo de fanáticos de la religión Cristiana, en Argentina, dieron la nota al asistir a un bar LGBT+ con un propósito muy claro: “salvar” a quienes asisten a ese lugar.

Otra increíble muestra de odio hacia la comunidad

Se reporta que todo esto ocurrió en un centro nocturno donde la gente puede bailar, jugar boliche y echarse unos buenos tragos. Se ubica en la localidad de Mendoza y claro, es un lugar 100% inclusivo con personas de la comunidad LGBT+.

Pero justo esa apertura de mente para ser inclusivos, fue lo que detonó que un grupo de religiosos decidiera poner manos a la obra para “salvarlos del infierno” (jajajaja).

No nos confundas, por acá no vamos a cuestionar las creencias de nadie, lo que no está chido es que estas personas claramente llevan su fe mucho más lejos y no entienden que no deben tomarse atribuciones como realizar un ritual con todo y agua bendita en el mencionado lugar.

Las cámaras de seguridad del bar LGBT+ captaron el “ritual”

Porque sí, eso fue lo que hicieron y todo quedó grabado en video. Las cámaras de seguridad del bar LGBT+ llamado “Queen Disco” captaron la escena. Los religiosos se pararon a las afueras del lugar y empezaron a realizar plegarias además de rociar agua bendita en la puerta del centro nocturno.

La grabación fue difundida el pasado 12 de julio por el medio local Purmamarca Diario Digital, y de inmediato generó toda clase de reacciones (especialmente en contra).

Según testimonios de testigos que vieron lo que pasaba, los cinco participantes del ritual, todos adultos mayores, rezaban consignas como “Dios, salva a los jóvenes del infierno de la homosexualidad”.

RITUAL RELIGIOSO EN BOLICHE GAY



ℹEl insólito episodio ocurrió frente al local bailable "Queen Disco" de Mendoza. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.



?‍?Más en: https://t.co/BmKKhbBGrO

#RitualReligioso #BolicheGay #Mendoza pic.twitter.com/wOHTclSK31 — Purmamarca Diario Digital (@PurmamarcaD) July 13, 2022

La dueña del lugar presentó una denuncia

La dueña del bar LGBT+, Ana Laura Nicoletti, declaró que acudió con las autoridades tras ver la grabación, pues no está dispuesta a tolerar esa clase de muestras de odio.

“Ya no tolero posturas religiosas que nos toman como enfermos. Uno puede no estar de acuerdo con el estilo de vida del otro, pero el respeto es la base de todo. Yo respeto a los demás y demando el mismo trato. ¿Quiénes son para venir a importunar la paz de mis queridos vecinos, para venir a molestar a mi boliche?“

Ay Dios mío… de no creerse.