¿Eres de los que ha deseado ganar la lotería para poder decirle a tu jefe que no volverás a ir a trabajar más? Sí, todos lo hemos soñado en algún momento (no te hagas, lo imaginas, ¡lo anhelas!). Pues qué crees, ¡una reportera de España lo hizo realidad! Bueno, casi, porque ella no renunció al enterarse en vivo que se ganó un pellizco de la lotería, únicamente dijo en el enlace que no se presentaría al día siguiente.

Natalia Escudero, reportera del programa matutino La mañana, el cual se transmite por La 1 de TVE, se encontraba en un enlace en vivo desde San Vicente de Raspeig, Alicante. Realizaba una serie de entrevistas a los ganadores de la Lotería de Navidad 2019, cuando se dio cuenta que ella también tenia un número ganador.

“¡Qué mañana no voy! ¡Natalia no va a trabajar mañana!” dice Escudero en el enlace en vivo a los conductores que se encuentran en el estudio, quienes se muestran sorprendidos y hasta un poco incrédulos por lo que sucede. El video de la reportera celebrando se ha vuelto viral por su eufórica reacción en medio del trabajo.

Aquí la tienes: “la reportera de La 1” de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Al ver el video y la reacción de Escudero, mucha gente pensó que ella se había sacada el premio mayor de la Lotería, osea, que le había pegado al Gordo. Además, en el banner del canal se anuncia que el primer premio se lo llevo el número 26590, mismo que se ve impreso en la papeleta que tiene entre sus manos la reportera.

Pero como dijimos antes, ella únicamente fue una de las varias ganadoras que se llevan premios más chiquitos. En otro video posterior, ella misma aclara que solo se llevó un “pellizco” del premio. De acuerdo con información de El Español, la reportera se ganó unos 5 mil euros (un poquito más de 100 mil pesos mexicanos), lo suficiente como para celebrar de la forma en que lo hizo pero muy poco como para renunciar al trabajo.